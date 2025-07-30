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В МИД ответили на вопрос о влиянии ультиматума США на отношения с Россией - РИА Новости, 30.07.2025
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15:17 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ugrozy-2032389512.html
В МИД ответили на вопрос о влиянии ультиматума США на отношения с Россией
В МИД ответили на вопрос о влиянии ультиматума США на отношения с Россией - РИА Новости, 30.07.2025
В МИД ответили на вопрос о влиянии ультиматума США на отношения с Россией
Никакие угрозы от кого бы то ни было не могут хорошо сказаться на процессах нормализации, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:17:00+03:00
2025-07-30T15:17:00+03:00
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сша
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мария захарова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никакие угрозы от кого бы то ни было не могут хорошо сказаться на процессах нормализации, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, как последний ультиматум США может сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона."Никакие угрозы, исходящие от кого бы то ни было, не могут хорошо сказаться на процессах нормализации. Это просто теоретический ответ на ваш практический вопрос", - сказала она."Теоретический - потому что это закон природы. Если угрозы, то как они могут позитивно сказаться на нормализации. Если нормализация, то, наверное, вопросы угроз должны отойти как рудимент", - добавила Захарова.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
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в мире, сша, украина, москва, мария захарова, дональд трамп
В мире, США, Украина, Москва, Мария Захарова, Дональд Трамп
В МИД ответили на вопрос о влиянии ультиматума США на отношения с Россией

Захарова: никакие угрозы не могут хорошо сказаться на процессах нормализации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никакие угрозы от кого бы то ни было не могут хорошо сказаться на процессах нормализации, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, как последний ультиматум США может сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона.
"Никакие угрозы, исходящие от кого бы то ни было, не могут хорошо сказаться на процессах нормализации. Это просто теоретический ответ на ваш практический вопрос", - сказала она.
"Теоретический - потому что это закон природы. Если угрозы, то как они могут позитивно сказаться на нормализации. Если нормализация, то, наверное, вопросы угроз должны отойти как рудимент", - добавила Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
Вид на Кремль и Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
Вчера, 13:50
 
В миреСШАУкраинаМоскваМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
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