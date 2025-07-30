https://ria.ru/20250730/uchastniki-2032423390.html
Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине
Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2025
Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине
Участники экспедиции после объявления угрозы цунами на острове Шумшу Сахалинской области эвакуировались из палаточного лагеря с теплыми вещами на гору Северная, РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:22:00+03:00
2025-07-30T17:22:00+03:00
2025-07-30T17:22:00+03:00
происшествия
сахалинская область
камчатка
россия
александр орлов
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Участники экспедиции после объявления угрозы цунами на острове Шумшу Сахалинской области эвакуировались из палаточного лагеря с теплыми вещами на гору Северная, рассказал РИА Новости руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов. Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". По словам Орлова, когда началось землетрясение, тряска ощущалась даже в палатке. "Как объявили угрозу цунами, мы взяли с собой тёплые вещи и документам и пошли на гору Северная. Там несколько часов пережидали", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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происшествия, сахалинская область, камчатка, россия, александр орлов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Сахалинская область, Камчатка, Россия, Александр Орлов, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине
Орлов: студотряд после объявления угрозы цунами эвакуировался из лагеря