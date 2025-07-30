https://ria.ru/20250730/uchastniki-2032423390.html

Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине

Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине - РИА Новости, 30.07.2025

Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине

Участники экспедиции после объявления угрозы цунами на острове Шумшу Сахалинской области эвакуировались из палаточного лагеря с теплыми вещами на гору Северная, РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:22:00+03:00

2025-07-30T17:22:00+03:00

2025-07-30T17:22:00+03:00

происшествия

сахалинская область

камчатка

россия

александр орлов

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_3:0:783:439_1920x0_80_0_0_9d890eee73aa0dbd80df0f92c79ba1d1.jpg

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Участники экспедиции после объявления угрозы цунами на острове Шумшу Сахалинской области эвакуировались из палаточного лагеря с теплыми вещами на гору Северная, рассказал РИА Новости руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов. Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". По словам Орлова, когда началось землетрясение, тряска ощущалась даже в палатке. "Как объявили угрозу цунами, мы взяли с собой тёплые вещи и документам и пошли на гору Северная. Там несколько часов пережидали", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

сахалинская область

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалинская область, камчатка, россия, александр орлов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области