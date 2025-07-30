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Генконсульство готовит запрос турецкой полиции о найденном теле россиянина

Генконсульство готовит запрос турецкой полиции о найденном теле россиянина - РИА Новости, 30.07.2025

Генконсульство готовит запрос турецкой полиции о найденном теле россиянина

Генеральное консульство РФ в Стамбуле готовит запрос в турецкие правоохранительные структуры для получения официальной информации о найденном в лесу теле якобы... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:29:00+03:00

2025-07-30T17:29:00+03:00

2025-07-30T17:29:00+03:00

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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле готовит запрос в турецкие правоохранительные структуры для получения официальной информации о найденном в лесу теле якобы россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты. "По сообщениям турецких СМИ, утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности был обнаружен труп мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов. Полицией ведется соответствующее расследование", - сообщили в генконсульстве. "Генконсульством готовится запрос в местные правоохранительные структуры для получения официальной информации", - подчеркнули дипломаты. Турецкие СМИ сообщили ранее об обнаружении тела мужчины с мусорным пакетом на голове. Рядом с телом была записка на русском языке и сумка с деньгами, транспортной картой и другими вещами. По данным СМИ, полицейские обнаружили карту-ключ от номера в гостинице и таким образом установили личность погибшего. Обнаруженная при нем записка была напечатана на компьютере. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.

https://ria.ru/20250728/pozhar-2031848368.html

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