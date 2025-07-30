https://ria.ru/20250730/turizm-2032253446.html

В Приморье проработают новые маршруты для туристов

В Приморье проработают новые маршруты для туристов - РИА Новости, 30.07.2025

В Приморье проработают новые маршруты для туристов

Новые маршруты для туристов на целебные радоновые источники и в уникальную кедровую рощу прорабатывают в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:12:00+03:00

2025-07-30T02:12:00+03:00

2025-07-30T02:12:00+03:00

туризм

приморский край

японское море

дальний восток

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Новые маршруты для туристов на целебные радоновые источники и в уникальную кедровую рощу прорабатывают в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев. Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 408 видами, несколько десятков из них - краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе амурский тигр и амурский горал. В границы Лазовского заповедника входит остров Петрова, на котором расположена единственная в мире островная тисовая роща. "По моему анализу, на территории Лазовского заповедника есть четыре объекта, которые могли бы быть интересны на общероссийском и международном уровне. Первый – это остров Петрова, объект международного значения. Второй - кекуры бухты Проселочная. Следующий объект - это радоновые источники: в трех местах радон вырывается на поверхность, в одном месте прямо из скалы бьёт струя толщиной в палец. Температура воды там - 18 градусов круглый год", - рассказал Арамилев РИА Новости в ходе пресс-тура в Лазовский заповедник, посвященного Международному дню тигра. Он отметил, что радоновые источники известны своими целебными свойствами. Четвертый объект – это кедровая роща. "Пока это у людей не очень востребовано. Но массивов кедровых лесов без примесей других пород – так, чтобы среди 10 стволов было девять кедров, на юге Дальнего Востока осталось всего три", - отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас основной турпоток в заповеднике направлен на остров Петрова и бухту Проселочная. "В течение времени мы организуем экологические тропы и на другие два объекта. Чтобы объект заработал, нужны изначальные вложения – проезжая дорога, тропы с настилом и мостиками. Это процесс не одного года, но, думаю, что мы с этим справимся, и люди поедут", - рассказал Арамилев. Он также отметил, что в заповеднике при поддержке Центра "Амурский тигр" возводятся три новых кордона: один на северной границе Лазовского заповедника в бухте Проселочная и два - в нацпарке "Зов тигра". "Это будут круглогодичные дома для персонала, для инспекторов. Стройка уже идет", - добавил Арамилев. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев уточнил РИА Новости, что все три кордона будут оснащены мебелью, автономным электроснабжением, септиками. Национальный парк "Зов тигра" находится в восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. В нацпарке зарегистрировано 50 видов млекопитающих.

https://ria.ru/20250724/park-2031027823.html

https://ria.ru/20250706/zapovednik-2027465172.html

https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, японское море, дальний восток, сергей арамилев, центр "амурский тигр", туризм