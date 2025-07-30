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В РСТ рассказали о ситуации с туристами на круизном судне в районе Курил

В РСТ рассказали о ситуации с туристами на круизном судне в районе Курил - РИА Новости, 30.07.2025

В РСТ рассказали о ситуации с туристами на круизном судне в районе Курил

Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения, маршруты выполняются штатно,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:04:00+03:00

2025-07-30T10:04:00+03:00

2025-07-30T10:17:00+03:00

российская академия наук

российский союз туриндустрии (рст)

курильские острова

камчатка

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения, маршруты выполняются штатно, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности – все маршруты выполняются в штатном режиме", - сообщили в союзе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

курильские острова

камчатка

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2025

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российская академия наук, российский союз туриндустрии (рст), курильские острова, камчатка, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области