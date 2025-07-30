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Около 90 процентов печных труб разрушились в Северо-Курильске

Около 90 процентов печных труб разрушились в Северо-Курильске - РИА Новости, 30.07.2025

Около 90 процентов печных труб разрушились в Северо-Курильске

Около 90% печных труб разрушились в Северо-Курильске после землетрясения, их надо срочно восстанавливать, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:45:00+03:00

2025-07-30T09:45:00+03:00

2025-07-30T10:06:00+03:00

северо-курильск

сахалинская область

валерий лимаренко

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Около 90% печных труб разрушились в Северо-Курильске после землетрясения, их надо срочно восстанавливать, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."Значит, что разрушилось: печные трубы. Чуть ли не 90% печных труб разрушились. Нужно будет быстро сейчас все это исправить", - сказал Лимаренко в эфире "Россия 24".

северо-курильск

сахалинская область

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северо-курильск, сахалинская область, валерий лимаренко, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области