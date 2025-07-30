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Князь Трубецкой был преданным России человеком, считает советник патриарха - РИА Новости, 30.07.2025
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23:42 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/trubetskoy-2032481347.html
Князь Трубецкой был преданным России человеком, считает советник патриарха
Князь Трубецкой был преданным России человеком, считает советник патриарха - РИА Новости, 30.07.2025
Князь Трубецкой был преданным России человеком, считает советник патриарха
Покойный князь Александр Трубецкой был замечательным человеком, глубоко церковным и всецело преданным России, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:42:00+03:00
2025-07-30T23:42:00+03:00
александр трубецкой
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Покойный князь Александр Трубецкой был замечательным человеком, глубоко церковным и всецело преданным России, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев сообщил РИА Новости, что в Москве в возрасте 78 лет умер князь Александр Трубецкой. "Князь Александр Александрович Трубецкой был замечательный человек, глубоко церковный и всецело преданный России, всем сердцем переживающий за ее судьбу. Он много сделал для укрепления верности Родине в среде значительной части русского рассеяния в Европе, для которой его голос был влиятельным и авторитетным", - рассказал РИА Новости протоиерей Николай Балашов. Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.
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александр трубецкой, русская православная церковь
Александр Трубецкой, Русская православная церковь
Князь Трубецкой был преданным России человеком, считает советник патриарха

Балашов: князь Трубецкой был всецело предан России

© РИА Новости / Сергей ПятаковКнязь Александр Трубецкой
Князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Князь Александр Трубецкой. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Покойный князь Александр Трубецкой был замечательным человеком, глубоко церковным и всецело преданным России, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев сообщил РИА Новости, что в Москве в возрасте 78 лет умер князь Александр Трубецкой.
"Князь Александр Александрович Трубецкой был замечательный человек, глубоко церковный и всецело преданный России, всем сердцем переживающий за ее судьбу. Он много сделал для укрепления верности Родине в среде значительной части русского рассеяния в Европе, для которой его голос был влиятельным и авторитетным", - рассказал РИА Новости протоиерей Николай Балашов.
Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.
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