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Умер князь Александр Трубецкой

Умер князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 30.07.2025

Умер князь Александр Трубецкой

Умер князь Александр Трубецкой в возрасте 78 лет, сообщил РИА Новости основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:28:00+03:00

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общество

александр трубецкой

константин малофеев

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Умер князь Александр Трубецкой в возрасте 78 лет, сообщил РИА Новости основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. "Он умер. Это правда", — сказал Малофеев.Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.

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2025

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общество, александр трубецкой, константин малофеев