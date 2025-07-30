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Умер князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 30.07.2025
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22:28 30.07.2025 (обновлено: 22:44 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/trubetskoy-2032476333.html
Умер князь Александр Трубецкой
Умер князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 30.07.2025
Умер князь Александр Трубецкой
Умер князь Александр Трубецкой в возрасте 78 лет, сообщил РИА Новости основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. РИА Новости, 30.07.2025
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общество
александр трубецкой
константин малофеев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Умер князь Александр Трубецкой в возрасте 78 лет, сообщил РИА Новости основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. "Он умер. Это правда", — сказал Малофеев.Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.
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общество, александр трубецкой, константин малофеев
Общество, Александр Трубецкой, Константин Малофеев
Умер князь Александр Трубецкой

Малофеев сообщил о смерти князя Трубецкого

© РИА Новости / Сергей ПятаковКнязь Александр Трубецкой
Князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Князь Александр Трубецкой. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Умер князь Александр Трубецкой в возрасте 78 лет, сообщил РИА Новости основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев.
"Он умер. Это правда", — сказал Малофеев.
Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны.
Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.
 
ОбществоАлександр ТрубецкойКонстантин Малофеев
 
 
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