https://ria.ru/20250730/treskunov-2032402531.html

Трескунов* обжаловал третий иноагентский штраф

Трескунов* обжаловал третий иноагентский штраф - РИА Новости, 30.07.2025

Трескунов* обжаловал третий иноагентский штраф

Признанный в РФ иностранным агентом актер Семен Трескунов* обжаловал свой третий штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный за неподачу отчетности о своей... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:08:00+03:00

2025-07-30T16:08:00+03:00

2025-07-30T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Признанный в РФ иностранным агентом актер Семен Трескунов* обжаловал свой третий штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Тимирязевском суде Москвы. "Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении",- сказали в суде. Трескунову* за три уже имеющихся у него штрафа может грозить уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы. Ранее актера дважды штрафовали за отсутствие иноагентской маркировки в публикациях в интернете – на 40 и 45 тысяч рублей. Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250729/krym-2032096152.html

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культура, россия, москва, кино, иноагент, иноагенты