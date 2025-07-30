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Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе" - РИА Новости, 30.07.2025
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21:44 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tramp-2032471923.html
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе"
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе" - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе"
Президент США Дональд Трамп заявил, что легшие в основу опровергнутой теории о "российском следе" документы должно быть обнародованы. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:44:00+03:00
2025-07-30T21:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что легшие в основу опровергнутой теории о "российском следе" документы должно быть обнародованы. "Я хочу, чтобы все обнародовали, если это разумно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что в этом случае будет обнаружено "мошенничество демократов", связанное с выборами 2016 года. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, барак обама
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Барак Обама
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе"

Трамп заявил, что документы о "российском следе" должны быть обнародованы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что легшие в основу опровергнутой теории о "российском следе" документы должно быть обнародованы.
"Я хочу, чтобы все обнародовали, если это разумно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он добавил, что в этом случае будет обнаружено "мошенничество демократов", связанное с выборами 2016 года.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампТулси ГаббардБарак Обама
 
 
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