https://ria.ru/20250730/terekhova-2032386344.html

"Оставил одни долги". Как "Миледи" воспитала банкрота, беглеца и предателя

"Оставил одни долги". Как "Миледи" воспитала банкрота, беглеца и предателя - РИА Новости, 30.07.2025

"Оставил одни долги". Как "Миледи" воспитала банкрота, беглеца и предателя

Он промотал наследство легендарной актрисы, бросил больную мать с Альцгеймером и сбежал от жены с ребенком в Польшу. Александр Терехов — позор "королевы... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:30:00+03:00

2025-07-30T19:30:00+03:00

2025-07-30T19:30:00+03:00

маргарита терехова

александр терехов

гитис

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Он промотал наследство легендарной актрисы, бросил больную мать с Альцгеймером и сбежал от жены с ребенком в Польшу. Александр Терехов — позор "королевы советского экрана", чья жизнь стала антипримером звездного наследника. Как сын "Миледи" променял ГИТИС на кредиты, а режиссуру — на трусливое бегство от ответственности? И почему его история — приговор не только ему, но и всей системе "звездного" воспитания?Первые кадры: хрупкое детство в эвакуацииДвадцать пятое августа 1942 года. Глухой тыловой Туринск. В семье актеров Свердловского театра драмы Галины Томашевич и Бориса Терехова рождается девочка. Врачи качают головами — ребенок слишком слаб. Война, холод, голод. Решение приходит само собой — нужно бежать. Бежать туда, где тепло, где есть шанс выжить.Так маленькая Маргарита оказывается в солнечном Ташкенте. "Она была какая-то другая, — вспоминал сосед по двору, будущий режиссер Георгий Хилькевич. — Все девчонки играли в классики, а она сидела на скамейке с книгой. И смотрела так, будто видела что-то, чего мы не замечали".1964 год. Москва. Театр Моссовета. Молодая актриса с провинциальным дипломом появляется в столице победительницей. Ее принимают в труппу. Но настоящий переворот ждет впереди.1974 год. Андрей Тарковский приглашает ее в "Зеркало". "Он смотрел на меня так, будто видел сквозь время, — рассказывала позже Терехова. — Однажды после съемок мы сидели допоздна. И он вдруг начал рассказывать, как вызывал дух Пастернака".Любовные сцены: браки как неудачные дублиПервый муж — Вячеслав Бутенко. "Она была как луч света, — вспоминал он. — Но этот свет обжигал. Она не умела быть просто женой".Второй брак — с болгарским актером Саввой Хашимовым. Роман на съемках, неожиданная беременность. "Он даже не попрощался, — сухо говорила Терехова. — Просто исчез. Как персонаж из плохого кино".1970-е. Она — звезда советского кино. Но дома — три поколения женщин: мать, дочь Анна и сама Маргарита. "Фильмы культовые, а зарплаты — на хлеб", — горько шутила актриса.В 1977 году, во время очередных съемок в Таджикистане, Маргарита Терехова познакомилась с Сафииддином Тураевым — представительным мужчиной и директором завода, который начал за ней ухаживать. В 1981 году у актрисы родился сын Александр. Поскольку Тураев был женат, Маргарита Борисовна долгое время скрывала правду и утверждала, что Александр — сын ее третьего мужа, Георгия Гаврилова. Лишь спустя много лет актриса раскрыла тайну рождения сына.Золотая клетка детства"Он был ее поздним счастьем, — вспоминают друзья семьи. — Маргарита души не чаяла в Саше, словно пыталась компенсировать все, чего недополучила сама в военном детстве". Лучшие школы, индивидуальные преподаватели, первые гаджеты среди сверстников — Александр Терехов рос в атмосфере, которую окружающие называли "тепличной"."Мама буквально заворачивала его в вату, — рассказывает однокурсник по ГИТИСу. — Когда он поступил на актерский, все понимали — это исключительно мамина воля"."Я хотел снимать кино, а не кривляться на сцене", — оправдывался Александр после перевода на режиссерский факультет. Его дебютный фильм "Майонез" стал горьким разочарованием.Крах семейной идиллии: как рушились последние надежды2015 год должен был стать для Александра Терехова переломным. Его брак с певицей Татьяной Найник казался началом новой жизни."Мы были молоды, полны надежд, — вспоминает Татьяна, перебирая старые фотографии. — Он клялся, что все изменится, что его режиссерская карьера вот-вот взлетит".Но реальность оказалась жестокой. К 2021 году молодая семья погрязла в долгах. "Кредиторы звонили по пять раз на день, — рассказывает их бывший юрист. — Когда банк подал иск на квартиру, Александр впал в панику. Он умолял меня сделать невозможное — сохранить жилье".Чудом удалось выиграть суд, но 217 тысяч рублей долга стали постоянным напоминанием о провале. "Эти цифры преследовали его, как призраки, — продолжает юрист. — Каждый месяц приходило напоминание о выплате, и я видел, как он съеживается".2022 год поставил точку в этой истории. Татьяна больше не могла мириться с финансовыми трудностями и неудачами мужа и решила развестись. Суд официально расторг их брак, после чего Александр покинул страну. Позже в телешоу Татьяна Найник откровенно рассказала, что супруг оставил ее вместе с дочерью и больной матерью.Сейчас Татьяна живет в той самой квартире, за которую так боролись. "Иногда мне кажется, что я слышу его шаги в коридоре, — признается она. — Потом вспоминаю: он в Польше. Где-то там, где нет ни долгов, ни ответственности".Тем временем в московской квартире Маргариты Тереховой царит тишина. Дочь Анна, взявшая на себя все заботы о матери, отказывается комментировать ситуацию: "Это семейная трагедия. И точка". Но в ее глазах читается немой вопрос: как можно было бросить ту, что дала тебе все?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита терехова, александр терехов, гитис