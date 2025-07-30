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Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
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14:50 30.07.2025 (обновлено: 17:22 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/temrezov--2032423269.html
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи
Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:50:00+03:00
2025-07-30T17:22:00+03:00
россия
рашид темрезов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава республики Рашид Темрезов. Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов отчитался, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества в регионе проводится более 1000 различных мероприятий. "Самое главное, что мы видим, Год защитника Отечества больше связь поколений настраивает… Ещё десять лет назад, честно говоря, такого патриотического настроя у наших школьников, у детей, юношей, студентов я не видел. А сейчас просто единый порыв", - сказал Темрезов.
https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html
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россия, рашид темрезов, владимир путин, общество
Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин, Общество
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи

Глава КЧР Темрезов сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Рашид Темрезов во время встречи
Владимир Путин и Рашид Темрезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Рашид Темрезов во время встречи
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава республики Рашид Темрезов.
Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов отчитался, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества в регионе проводится более 1000 различных мероприятий.
"Самое главное, что мы видим, Год защитника Отечества больше связь поколений настраивает… Ещё десять лет назад, честно говоря, такого патриотического настроя у наших школьников, у детей, юношей, студентов я не видел. А сейчас просто единый порыв", - сказал Темрезов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Путин оценил патриотический настрой молодежи
Вчера, 14:15
 
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