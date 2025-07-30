https://ria.ru/20250730/temrezov--2032423269.html

Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи

Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи - РИА Новости, 30.07.2025

Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи

Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:50:00+03:00

2025-07-30T14:50:00+03:00

2025-07-30T17:22:00+03:00

россия

рашид темрезов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава республики Рашид Темрезов. Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов отчитался, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества в регионе проводится более 1000 различных мероприятий. "Самое главное, что мы видим, Год защитника Отечества больше связь поколений настраивает… Ещё десять лет назад, честно говоря, такого патриотического настроя у наших школьников, у детей, юношей, студентов я не видел. А сейчас просто единый порыв", - сказал Темрезов.

https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html

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россия, рашид темрезов, владимир путин, общество