https://ria.ru/20250730/temrezov--2032423269.html
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи - РИА Новости, 30.07.2025
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи
Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:50:00+03:00
2025-07-30T14:50:00+03:00
2025-07-30T17:22:00+03:00
россия
рашид темрезов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава республики Рашид Темрезов. Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов отчитался, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества в регионе проводится более 1000 различных мероприятий. "Самое главное, что мы видим, Год защитника Отечества больше связь поколений настраивает… Ещё десять лет назад, честно говоря, такого патриотического настроя у наших школьников, у детей, юношей, студентов я не видел. А сейчас просто единый порыв", - сказал Темрезов.
https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html
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россия, рашид темрезов, владимир путин, общество
Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин, Общество
Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи
Глава КЧР Темрезов сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи