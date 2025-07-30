Технический план дома или квартиры: для чего нужен и как оформить
© Getty Images / Atstock ProductionsТехнический план дома
© Getty Images / Atstock Productions
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Каждый объект недвижимости — квартиру, дом, гараж, строение или коммерческое помещение — невозможно зарегистрировать без технического плана. Что это такое, из чего состоит техплан и какие требования предъявляются при оформлении — в материале РИА Новости.
Технический план объекта
“Технический план — обязательный документ для госрегистрации недвижимости в ЕГРН. Он содержит координаты и границы, этажность, площадь, назначение и другие технические характеристики объекта. Даже если строительство объекта еще не завершено, технический план будет отображать его геометрию и параметры на текущем этапе”, — заявил РИА Новости генеральный директор “Запуск Групп”, эксперт в сфере запуска и развития инфраструктурных проектов в области электроэнергетики Алексей Равинский.
Техплан нельзя путать с техническим паспортом, в котором можно найти следующую информацию: из чего выполнены стены и потолки, где располагаются и в каком состоянии находятся инженерные системы, насколько изношены конструкции. В отличие от техплана, он практически не содержит информацию о том, где находится рассматриваемый объект.
Для чего нужен
- Техплан понадобится для регистрации объекта или права собственности на него;
- покупки или продажи объекта недвижимости;
- защиты интересов в судебных спорах, в которых фигурирует объект недвижимости;
- для внесения сведений в Единый госреестр недвижимости (ЕРГН) и исправления ошибок в кадастровых данных.
Важно помнить о том, что если при строительстве были внесены существенные изменения (например, в квартире провели перепланировку или пристроили к дому дополнительное помещение), все перемены по закону необходимо отразить в техплане.
Виды технических планов
“Структура и содержание документов могут различаться, но их главная задача — предоставить Росреестру точные и полные сведения об объекте. Это необходимо для постановки на кадастровый учет, регистрации прав и дальнейших юридически значимых действий с недвижимостью”, — отмечает эксперт Алексей Равинский.
Технический план здания
Основатель Архитектурной мастерской DA Максим Долгов отмечает, что план составляется для отдельно стоящего здания и фиксирует:
- местоположение;
- площадь;
- этажность;
- высоту;
- координаты характерных точек контура;
- назначение;
- материалы, из которых сделаны стены;
- инженерные сети.
Технический план помещения
Составляется на квартиру, комнату, отдельный офис и другие обособленные помещения, которые располагаются внутри здания.
“В нем указывается местоположение помещения в контуре здания/сооружения, его площадь, назначение, этаж”, — поясняет Максим Долгов.
Технический план сооружения
Формируется для мостов и трубопроводов, ЛЭП, стадионов, памятников, заборов и ряда других объектов. В документе указываются все ключевые характеристики объекта, его местоположение и присущие ему конструктивные особенности.
Технический план объекта незавершенного строительства
Составляется для объектов, строительство которых уже началось, но на текущий момент не было завершено, а сам объект, соответственно, еще не введен в эксплуатацию.
“Такой ТП фиксирует фактически выполненные работы на дату обследования и степень готовности. Важно помнить, что ОНС должен иметь разрешение на строительство и проектную декларацию”, — говорит Максим Долгов.
© Getty Images / io_niaТехнический план дома
© Getty Images / io_nia
Технический план дома
Структура технического плана
Для любого объекта недвижимости составляется технический план из двух частей.
Текстовая часть
Там содержатся исходные данные:
- основание для подготовки,
- сведения о заказчике и кадастровом инженере,
- информация о выполненных измерениях и расчетах, с указанием методов и оборудования.
“Техплан содержит заключение кадастрового инженера и описание характеристик: адрес, назначение, этажность, площадь, высота, материалы стен, кадастровый номер земельного участка. Местоположение линейных объектов описывается контуром, линией или радиусом в зависимости от типа сооружения”, — говорит Максим Долгов.
Графическая часть
Включает в себя схему расположения объекта на земельном участке с указанием координат, а также поэтажные планы и контур объекта.
“Поэтажные планы выполняются в формате JPG разрешением 150-250 dpi, а документы приложений — в PDF. При необходимости в графическую часть может добавляться схема геодезических построений”, — отмечает эксперт Максим Долгов.
“Итоговый документ оформляется в формате XML и подписывается ЭЦП инженера”, — добавляет Алексей Бурмистров, кадастровый инженер и сопредседатель Комитета по земельным и градостроительным вопросам Ассоциации МЖС.
Требования к оформлению техплана
Андрей Опарин, генеральный директор ремонтно-строительной компании “Реновель”:
- “Документ должен соответствовать требованиям Росреестра, ФЗ-218 и Приказу Минэкономразвития №953. Все данные техплана должны быть актуальными и достоверными, основанными на документах и/или обмерах”.
Кадастровый инженер Алексей Бурмистров:
- “Согласно ФЗ-218 и Приказу Росреестра № П/0082, техплан изготавливается только на основании натурных обмеров.
Кадастровый инженер обязан:
- 1.выехать на объект,
- 2.провести измерения,
- 3.зафиксировать координаты,
- 4.площадь,
- 5.этажность,
- 6.сделать фотофиксацию.
- Все попытки выполнить техплан "по проекту", "по картинке" или "по карте" — незаконны.
- Это не просто нарушение, а потенциальный отказ в регистрации, приостановка или спор с Росреестром.
- Кадастровый инженер, подписавший технический план с ложными сведениями, несет административную и уголовную ответственность”.
“С 2024 года для оформления графической части технического плана действуют обновленные требования к точности измерений и XML-схемам”, - добавляет Максим Долгов.
Как оформить технический план
Порядок оформления технического плана разъясняет Алексей Бурмистров:
- 1.Выбор инженера. При этом важно убедиться в наличии у специалиста допуска СРО и опыта работы;
- 2.Подготовка документов (выписка ЕГРН, проект (при наличии): разрешение на строительство или декларация (для ОНС), акт о завершении (при вводе объекта) и другие;
- 3.Полевая часть работы: выполнение всех необходимых обмеров. Инженер обязательно выезжает на объект, выполняет замеры, фотофиксацию;
- 4.Формирование техплана: подготовка XML-документа.
- 5.Подача в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ, Госуслуги или по доверенности;
- 6.Получение выписки ЕГРН.
© Getty Images / anatoliy_glebПерепланировка
© Getty Images / anatoliy_gleb
Перепланировка
Мнение эксперта
Существует ряд основных ошибок, которые нередко допускаются при подготовке техплана. По словам Алексея Бурмистрова, это:
- составление по проекту без выезда;
- неточности в площади и координатах;
- несоответствие между текстом и графикой;
- отсутствие графической части или привязки к Москве;
- использование устаревших или чужих данных.
“Любое физическое изменение объекта, реконструкция, перепланировка, даже перенос входа, требует обязательного обновления техплана до совершения сделок.
Поэтажные планы и схемы расположения должны быть выполнены с соблюдением масштаба, условных обозначений (ГОСТ) и обладать однозначной читаемостью. Небрежность здесь — прямая дорога к приостановке регистрации, — говорит Максим Долгов.
По его словам, для уникальных сооружений или объектов незавершенного строительства подготовка техплана требует особой тщательности.
“Недопустимо использовать устаревшие или неполные проектные данные, только актуальные обмеры на местности. И, конечно, рекомендую выбирать кадастрового инженера не по цене, а по опыту работы с конкретным типом объектов, репутации и членству в надежном СРО. Ошибки в ТП приведут к финансовым потерям”, — подытожил эксперт.