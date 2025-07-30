https://ria.ru/20250730/tekhnicheskij-plan-2032446117.html

Технический план дома или квартиры: для чего нужен и как оформить

Технический план объекта: что это такое, для чего нужен, как оформить

Технический план дома или квартиры: для чего нужен и как оформить

Каждый объект недвижимости — квартиру, дом, гараж, строение или коммерческое помещение — невозможно зарегистрировать без технического плана. Что это такое, из... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:27:00+03:00

2025-07-30T19:27:00+03:00

2025-07-30T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Каждый объект недвижимости — квартиру, дом, гараж, строение или коммерческое помещение — невозможно зарегистрировать без технического плана. Что это такое, из чего состоит техплан и какие требования предъявляются при оформлении — в материале РИА Новости.Технический план объекта“Технический план — обязательный документ для госрегистрации недвижимости в ЕГРН. Он содержит координаты и границы, этажность, площадь, назначение и другие технические характеристики объекта. Даже если строительство объекта еще не завершено, технический план будет отображать его геометрию и параметры на текущем этапе”, — заявил РИА Новости генеральный директор “Запуск Групп”, эксперт в сфере запуска и развития инфраструктурных проектов в области электроэнергетики Алексей Равинский.Техплан нельзя путать с техническим паспортом, в котором можно найти следующую информацию: из чего выполнены стены и потолки, где располагаются и в каком состоянии находятся инженерные системы, насколько изношены конструкции. В отличие от техплана, он практически не содержит информацию о том, где находится рассматриваемый объект.Для чего нуженВажно помнить о том, что если при строительстве были внесены существенные изменения (например, в квартире провели перепланировку или пристроили к дому дополнительное помещение), все перемены по закону необходимо отразить в техплане.Виды технических планов“Структура и содержание документов могут различаться, но их главная задача — предоставить Росреестру точные и полные сведения об объекте. Это необходимо для постановки на кадастровый учет, регистрации прав и дальнейших юридически значимых действий с недвижимостью”, — отмечает эксперт Алексей Равинский.Технический план зданияОснователь Архитектурной мастерской DA Максим Долгов отмечает, что план составляется для отдельно стоящего здания и фиксирует:Технический план помещенияСоставляется на квартиру, комнату, отдельный офис и другие обособленные помещения, которые располагаются внутри здания.“В нем указывается местоположение помещения в контуре здания/сооружения, его площадь, назначение, этаж”, — поясняет Максим Долгов.Технический план сооруженияФормируется для мостов и трубопроводов, ЛЭП, стадионов, памятников, заборов и ряда других объектов. В документе указываются все ключевые характеристики объекта, его местоположение и присущие ему конструктивные особенности.Технический план объекта незавершенного строительстваСоставляется для объектов, строительство которых уже началось, но на текущий момент не было завершено, а сам объект, соответственно, еще не введен в эксплуатацию.“Такой ТП фиксирует фактически выполненные работы на дату обследования и степень готовности. Важно помнить, что ОНС должен иметь разрешение на строительство и проектную декларацию”, — говорит Максим Долгов.Структура технического планаДля любого объекта недвижимости составляется технический план из двух частей.Текстовая частьТам содержатся исходные данные:“Техплан содержит заключение кадастрового инженера и описание характеристик: адрес, назначение, этажность, площадь, высота, материалы стен, кадастровый номер земельного участка. Местоположение линейных объектов описывается контуром, линией или радиусом в зависимости от типа сооружения”, — говорит Максим Долгов.Графическая частьВключает в себя схему расположения объекта на земельном участке с указанием координат, а также поэтажные планы и контур объекта.“Поэтажные планы выполняются в формате JPG разрешением 150-250 dpi, а документы приложений — в PDF. При необходимости в графическую часть может добавляться схема геодезических построений”, — отмечает эксперт Максим Долгов.“Итоговый документ оформляется в формате XML и подписывается ЭЦП инженера”, — добавляет Алексей Бурмистров, кадастровый инженер и сопредседатель Комитета по земельным и градостроительным вопросам Ассоциации МЖС.Требования к оформлению техпланаАндрей Опарин, генеральный директор ремонтно-строительной компании “Реновель”:Кадастровый инженер Алексей Бурмистров:Кадастровый инженер обязан:“С 2024 года для оформления графической части технического плана действуют обновленные требования к точности измерений и XML-схемам”, - добавляет Максим Долгов.Как оформить технический планПорядок оформления технического плана разъясняет Алексей Бурмистров:Мнение экспертаСуществует ряд основных ошибок, которые нередко допускаются при подготовке техплана. По словам Алексея Бурмистрова, это:“Любое физическое изменение объекта, реконструкция, перепланировка, даже перенос входа, требует обязательного обновления техплана до совершения сделок.Поэтажные планы и схемы расположения должны быть выполнены с соблюдением масштаба, условных обозначений (ГОСТ) и обладать однозначной читаемостью. Небрежность здесь — прямая дорога к приостановке регистрации, — говорит Максим Долгов.По его словам, для уникальных сооружений или объектов незавершенного строительства подготовка техплана требует особой тщательности.“Недопустимо использовать устаревшие или неполные проектные данные, только актуальные обмеры на местности. И, конечно, рекомендую выбирать кадастрового инженера не по цене, а по опыту работы с конкретным типом объектов, репутации и членству в надежном СРО. Ошибки в ТП приведут к финансовым потерям”, — подытожил эксперт.

https://realty.ria.ru/20250626/stavki-2025581738.html

https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html

https://realty.ria.ru/20250624/minstroj-2025133014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, москва