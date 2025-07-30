https://ria.ru/20250730/svo-2032333657.html

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области

Украинские войска практически перестали устраивать контратаки у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:56:00+03:00

2025-07-30T12:56:00+03:00

2025-07-30T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска практически перестали устраивать контратаки у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.По его словам, ситуация на границе в Белгородской области и на ее стыке с Курской стабилизировалась."Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения", — сказал генерал.Накануне он сообщил, что ВСУ бросают все силы, чтобы остановить российские войска в Сумской области. Но их попытки безуспешны, и продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнул Алаудинов. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

безопасность, белгородская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф