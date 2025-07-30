Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА
Колонна российской бронетехники прошла 30 км в ДНР под ударами дронов ВСУ
Танк в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Колонна российской бронетехники с десантом преодолела 30 километров под ударами украинских дронов, чтобы освободить Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Тайсон.
«
"Расстояние было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП, легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались "Бабы-яги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов", — рассказал он.
По словам Тайсона, танкисты прекрасно понимают, что защита экипажа — это в первую очередь защита машины, поэтому уделяют колоссальное внимание подготовке танка.
Командир объяснил, что танк идет в колонне первым для того, чтобы при встрече с вражеской бронетехникой дать отпор и защитить машины с десантом. Главная задача танкистов — любой ценой доставить штурмовиков в заданную точку и прикрыть их высадку.
"Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись и вернулись благополучно назад", — заключил Тайсон.
Минобороны отчиталось об освобождении Новоэкономического 24 июля. Это имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ. Таким образом, российские войска смогут развивать дальнейшее наступление.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18