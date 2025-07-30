https://ria.ru/20250730/svo-2032325322.html

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА

Колонна российской бронетехники с десантом преодолела 30 километров под ударами украинских дронов, чтобы освободить Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:40:00+03:00

2025-07-30T12:40:00+03:00

2025-07-30T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_9056b50eba5b8ac08cbc34321caed8ae.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Колонна российской бронетехники с десантом преодолела 30 километров под ударами украинских дронов, чтобы освободить Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Тайсон."Расстояние было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП, легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались "Бабы-яги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов", — рассказал он.По словам Тайсона, танкисты прекрасно понимают, что защита экипажа — это в первую очередь защита машины, поэтому уделяют колоссальное внимание подготовке танка.Командир объяснил, что танк идет в колонне первым для того, чтобы при встрече с вражеской бронетехникой дать отпор и защитить машины с десантом. Главная задача танкистов — любой ценой доставить штурмовиков в заданную точку и прикрыть их высадку. "Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись и вернулись благополучно назад", — заключил Тайсон.Минобороны отчиталось об освобождении Новоэкономического 24 июля. Это имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ. Таким образом, российские войска смогут развивать дальнейшее наступление.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032260795.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность