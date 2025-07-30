Воевавшего за ВСУ бразильского наемника приговорили к 25 годам колонии
Военный суд заочно приговорил бразильского наемника к 25 годам лишения свободы
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы наемника из Бразилии, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 22-летнего гражданина Республики Бразилия Лукаса Рибейру де Жезуса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь двух военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, в отношении которого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.
В суде было установлено, что в сентябре 2024 года Рибейру незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области, где принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих РФ. В Суджанском районе Курской области Рибейру "совершил посягательство на жизнь двух военнослужащих в целях воспрепятствования их законной деятельности по обеспечению общественной безопасности, а также надругательство над телом умершего по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти".
За указанные преступные действия он получил не менее 17 тысяч долларов США.
"Суд приговорил Рибейру к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей", - уточняется в релизе.