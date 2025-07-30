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Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале - РИА Новости, 30.07.2025
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11:42 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032313032.html
Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале - РИА Новости, 30.07.2025
Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
Свердловский областной суд оставил в силе арест сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал"... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:42:00+03:00
2025-07-30T11:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО на два месяца, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона. "Мутвалы Шыхлински и его адвокат обжаловали постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. Шыхлински останется под стражей по 14 сентября", – рассказали в пресс-службе судов. В среду МВД РФ объявило в розыск его отца, главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, свидетельствует база данных ведомства. Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее на заседании по мере пресечения, которое впоследствии закрыли от прессы из-за возможного разглашения материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего, фигурант успел рассказать СМИ, что вину он не признает, а оперативника "не видел". Его адвокат Павел Коробов позже обжаловал арест подзащитного. Сам Шыхлински-старший на процесс тогда не пришел. Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев уточнял агентству, что в отношении их адвоката, Мутвалы Шыхлински, ведется уголовное преследование, а организация взаимодействуют со следствием. Судя по информации с сайта палаты, Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, входит в коллегию адвокатов региона. Источник в силовых структурах 1 июля сообщал РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250730/rozysk-2032307786.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкСын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации Азербайджан-Урал Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти и отправленного в СИЗО на два месяца, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.
"Мутвалы Шыхлински и его адвокат обжаловали постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. Шыхлински останется под стражей по 14 сентября", – рассказали в пресс-службе судов.
Шахин Шыхлински - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск
Вчера, 11:13
В среду МВД РФ объявило в розыск его отца, главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, свидетельствует база данных ведомства.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее на заседании по мере пресечения, которое впоследствии закрыли от прессы из-за возможного разглашения материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего, фигурант успел рассказать СМИ, что вину он не признает, а оперативника "не видел". Его адвокат Павел Коробов позже обжаловал арест подзащитного. Сам Шыхлински-старший на процесс тогда не пришел.
Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев уточнял агентству, что в отношении их адвоката, Мутвалы Шыхлински, ведется уголовное преследование, а организация взаимодействуют со следствием. Судя по информации с сайта палаты, Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, входит в коллегию адвокатов региона.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщал РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан
Вчера, 09:02
 
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