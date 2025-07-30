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В США оценили политическую позицию Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
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17:12 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ssha-2032422007.html
В США оценили политическую позицию Зеленского
В США оценили политическую позицию Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
В США оценили политическую позицию Зеленского
Политическая позиция Владимира Зеленского на фоне масштабных протестов на Украине из-за мер в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП сейчас самая... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:12:00+03:00
2025-07-30T17:12:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
руслан стефанчук
спиридон килинкаров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Политическая позиция Владимира Зеленского на фоне масштабных протестов на Украине из-за мер в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП сейчас самая слабая с начала конфликта в феврале 2022 года, говорится в публикации колумниста интернет-портала Unherd Томаса Фази. Как пишет Фази, вместо того чтобы консолидировать власть, Зеленский своими действиями вызвал беспрецедентную критику со стороны западных союзников и крупнейшую волну внутренней оппозиции на Украине. Он указывает на то, что "долгая эпидемия" коррупции на Украине с начала конфликта только усугубилась. "Даже если он переживет этот кризис ... политическая позиция (Зеленского - ред.) кажется слабее, чем она когда-либо была с февраля 2022 года. Протесты продемонстрировали рост общественного несогласия с его правительством и раскрыли лимит его ранее непоколебимой поддержки со стороны Запада", - говорится в публикации. По мнению Фази, западные правительства - "или, по меньшей мере, администрация США" - пришли к выводу, что настало время "толкнуть Зеленского под автобус" и заменить его, и сейчас готовят почву для этого. Как отмечает автор статьи, интенсивность и масштабность протестов во многих отношениях поразительна: с февраля 2022 года Киев вводил крайне непопулярные меры - от военного положения до закрытия оппозиционных партий и СМИ - не вызывая общественных волнений, сравнимых с нынешними. Они использовались не только для того, чтобы централизовать власть, но и для того, чтобы нейтрализовать голоса "диссидентов", которые могут поставить под вопрос политику правительства Зеленского "война любой ценой". Говоря о принудительной мобилизации, автор подчеркивает рост сопротивления среди украинцев, которые рассматривают призыв не как свой долг, а как потенциальный смертный приговор. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250730/kreml-2032360189.html
https://ria.ru/20250730/zelenskiy-2032165388.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Спиридон Килинкаров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
В США оценили политическую позицию Зеленского

Unherd: политическая позиция Зеленского стала самой слабой с февраля 2022 года

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Политическая позиция Владимира Зеленского на фоне масштабных протестов на Украине из-за мер в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП сейчас самая слабая с начала конфликта в феврале 2022 года, говорится в публикации колумниста интернет-портала Unherd Томаса Фази.
Как пишет Фази, вместо того чтобы консолидировать власть, Зеленский своими действиями вызвал беспрецедентную критику со стороны западных союзников и крупнейшую волну внутренней оппозиции на Украине. Он указывает на то, что "долгая эпидемия" коррупции на Украине с начала конфликта только усугубилась.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Кремле прокомментировали информацию СВР о возможной смене Зеленского
Вчера, 14:17
"Даже если он переживет этот кризис ... политическая позиция (Зеленского - ред.) кажется слабее, чем она когда-либо была с февраля 2022 года. Протесты продемонстрировали рост общественного несогласия с его правительством и раскрыли лимит его ранее непоколебимой поддержки со стороны Запада", - говорится в публикации.
По мнению Фази, западные правительства - "или, по меньшей мере, администрация США" - пришли к выводу, что настало время "толкнуть Зеленского под автобус" и заменить его, и сейчас готовят почву для этого. Как отмечает автор статьи, интенсивность и масштабность протестов во многих отношениях поразительна: с февраля 2022 года Киев вводил крайне непопулярные меры - от военного положения до закрытия оппозиционных партий и СМИ - не вызывая общественных волнений, сравнимых с нынешними. Они использовались не только для того, чтобы централизовать власть, но и для того, чтобы нейтрализовать голоса "диссидентов", которые могут поставить под вопрос политику правительства Зеленского "война любой ценой". Говоря о принудительной мобилизации, автор подчеркивает рост сопротивления среди украинцев, которые рассматривают призыв не как свой долг, а как потенциальный смертный приговор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Вышел из доверия". Запад поставил Зеленского перед выбором
Вчера, 08:00
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Киеве раскрыли, какой новый ультиматум Трамп поставил Зеленскому
Вчера, 11:01
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукСпиридон КилинкаровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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