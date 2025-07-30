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Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2025
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02:23 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ssha-2032254056.html
Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос
Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2025
Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос
Большинство американцев поддерживают идею создания в США третьей политической партии, но при условии, что она не будет связана с предпринимателем Илоном Маском, РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:23:00+03:00
2025-07-30T02:23:00+03:00
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают идею создания в США третьей политической партии, но при условии, что она не будет связана с предпринимателем Илоном Маском, следует из опроса, проведённого телеканалом Fox News. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". По результатам опроса, 53% американцев назвали хорошей идею создания в США третьей партии, обратное мнение высказали 42% респондентов. При этом большинство (75%) американцев отметили, что они не поддержали бы третью партию, если бы она была создана Илоном Маском. Согласно опросу, о потенциальной поддержке новой партии, учреждённой миллиардером, заявили лишь 22% респондентов. Как следует из опроса, поддержка идеи создания в США третьей партии обусловлена недовольством избирателей обеими основными партиями: более половины американцев считают, что у Демократической (64%) и Республиканской (54%) партий нет чёткого плана решения проблем. Опрос проводился с 18 по 21 июля среди тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030340712.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос

Fox News: американцы поддерживают идею создания третьей партии, но без Маска

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают идею создания в США третьей политической партии, но при условии, что она не будет связана с предпринимателем Илоном Маском, следует из опроса, проведённого телеканалом Fox News.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию
21 июля, 07:28
По результатам опроса, 53% американцев назвали хорошей идею создания в США третьей партии, обратное мнение высказали 42% респондентов. При этом большинство (75%) американцев отметили, что они не поддержали бы третью партию, если бы она была создана Илоном Маском. Согласно опросу, о потенциальной поддержке новой партии, учреждённой миллиардером, заявили лишь 22% респондентов.
Как следует из опроса, поддержка идеи создания в США третьей партии обусловлена недовольством избирателей обеими основными партиями: более половины американцев считают, что у Демократической (64%) и Республиканской (54%) партий нет чёткого плана решения проблем.
Опрос проводился с 18 по 21 июля среди тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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