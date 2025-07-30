https://ria.ru/20250730/ssha-2032254056.html

Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос

Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2025

Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос

Большинство американцев поддерживают идею создания в США третьей политической партии, но при условии, что она не будет связана с предпринимателем Илоном Маском, РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:23:00+03:00

2025-07-30T02:23:00+03:00

2025-07-30T02:23:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают идею создания в США третьей политической партии, но при условии, что она не будет связана с предпринимателем Илоном Маском, следует из опроса, проведённого телеканалом Fox News. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". По результатам опроса, 53% американцев назвали хорошей идею создания в США третьей партии, обратное мнение высказали 42% респондентов. При этом большинство (75%) американцев отметили, что они не поддержали бы третью партию, если бы она была создана Илоном Маском. Согласно опросу, о потенциальной поддержке новой партии, учреждённой миллиардером, заявили лишь 22% респондентов. Как следует из опроса, поддержка идеи создания в США третьей партии обусловлена недовольством избирателей обеими основными партиями: более половины американцев считают, что у Демократической (64%) и Республиканской (54%) партий нет чёткого плана решения проблем. Опрос проводился с 18 по 21 июля среди тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030340712.html

https://ria.ru/20250704/opros-2027226152.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп