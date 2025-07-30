Американцы хотят создания в США третьей партии, показал опрос
Fox News: американцы поддерживают идею создания третьей партии, но без Маска
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают идею создания в США третьей политической партии, но при условии, что она не будет связана с предпринимателем Илоном Маском, следует из опроса, проведённого телеканалом Fox News.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
По результатам опроса, 53% американцев назвали хорошей идею создания в США третьей партии, обратное мнение высказали 42% респондентов. При этом большинство (75%) американцев отметили, что они не поддержали бы третью партию, если бы она была создана Илоном Маском. Согласно опросу, о потенциальной поддержке новой партии, учреждённой миллиардером, заявили лишь 22% респондентов.
Как следует из опроса, поддержка идеи создания в США третьей партии обусловлена недовольством избирателей обеими основными партиями: более половины американцев считают, что у Демократической (64%) и Республиканской (54%) партий нет чёткого плана решения проблем.
Опрос проводился с 18 по 21 июля среди тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.