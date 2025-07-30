https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032271953.html

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА

Штурмовая колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами украинских дронов для освобождения населенного пункта Новоэкономическое в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:11:00+03:00

2025-07-30T07:11:00+03:00

2025-07-30T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Штурмовая колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами украинских дронов для освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и выполнила задачу, рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон". "Расстояние (до Новоэкономичного - ред.) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт - ред.), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались "Бабы-Ёги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов", – рассказал "Тайсон". По словам командира танка, экипажи боевых машин прекрасно понимают, что защита экипажа – это в первую очередь надежная защита танка, поэтому подготовке машин перед выполнением боевой задачи уделяется колоссальное внимание. "Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад", – добавил боец. Также командир танка уточнил, что танк едет в колонне первым для того, чтобы в случае появления вражеского танка дать отпор и обезопасить колонны техники с десантом. По его словам, экипаж танка обязан любой ценой доставить десант к заданным координатам и обеспечить безопасное спешивание в районе выполнения боевой задачи. Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоэкономического в ДНР 24 июля.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057638.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)