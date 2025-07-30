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Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032271953.html
Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА
Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА - РИА Новости, 30.07.2025
Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА
Штурмовая колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами украинских дронов для освобождения населенного пункта Новоэкономическое в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:11:00+03:00
2025-07-30T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Штурмовая колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами украинских дронов для освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и выполнила задачу, рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон". "Расстояние (до Новоэкономичного - ред.) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт - ред.), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались "Бабы-Ёги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов", – рассказал "Тайсон". По словам командира танка, экипажи боевых машин прекрасно понимают, что защита экипажа – это в первую очередь надежная защита танка, поэтому подготовке машин перед выполнением боевой задачи уделяется колоссальное внимание. "Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад", – добавил боец. Также командир танка уточнил, что танк едет в колонне первым для того, чтобы в случае появления вражеского танка дать отпор и обезопасить колонны техники с десантом. По его словам, экипаж танка обязан любой ценой доставить десант к заданным координатам и обеспечить безопасное спешивание в районе выполнения боевой задачи. Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоэкономического в ДНР 24 июля.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057638.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА

Колонна российской бронетехники прошла 30 км под ударами БПЛА и выполнила задачу

© РИА Новости / Евгений БиятовБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Штурмовая колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами украинских дронов для освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и выполнила задачу, рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон".
"Расстояние (до Новоэкономичного - ред.) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт - ред.), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались "Бабы-Ёги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов", – рассказал "Тайсон".
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По словам командира танка, экипажи боевых машин прекрасно понимают, что защита экипажа – это в первую очередь надежная защита танка, поэтому подготовке машин перед выполнением боевой задачи уделяется колоссальное внимание.
«
"Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад", – добавил боец.
Также командир танка уточнил, что танк едет в колонне первым для того, чтобы в случае появления вражеского танка дать отпор и обезопасить колонны техники с десантом. По его словам, экипаж танка обязан любой ценой доставить десант к заданным координатам и обеспечить безопасное спешивание в районе выполнения боевой задачи.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоэкономического в ДНР 24 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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