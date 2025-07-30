https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032268738.html

Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР

Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.07.2025

Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения заглубленного командного пункта с живой силой подразделения штурмовой бригады ВСУ операторами РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:08:00+03:00

2025-07-30T06:08:00+03:00

2025-07-30T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения заглубленного командного пункта с живой силой подразделения штурмовой бригады ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Запад" в ЛНР. "В ходе воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" зафиксировали перемещение личного состава ВСУ в лесистой местности в районе одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики в зоне проведения СВО. Сопроводив группы противника, спускавшиеся в заглубленный командный пункт, и уточнив их местоположение, командованием мотострелковой дивизии было принято решение на огневое поражение разведанного объекта дронами-камикадзе", - говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик. На кадрах видна боевая работа российских расчетов дронов, коптер влетает внутрь укрепления и там детонирует прикрепленный к нему боеприпас. Отмечается, что, выполнив взлет, операторы ударных FPV-дронов проследовали в район назначенной цели и нанесли последовательные прямые удары, виртуозно отправив дроны внутрь командного пункта ВСУ. Средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксированы точные попадания FPV-дронов и возгорание командного пункта. "Операторы БПЛА 3-й мотострелковой дивизии уточнили, что после нанесения ударов ни один украинский боевик не смог покинуть расположение уничтоженного подземного командного пункта", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)