https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032268738.html
Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР
Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.07.2025
Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР
Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения заглубленного командного пункта с живой силой подразделения штурмовой бригады ВСУ операторами РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:08:00+03:00
2025-07-30T06:08:00+03:00
2025-07-30T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения заглубленного командного пункта с живой силой подразделения штурмовой бригады ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Запад" в ЛНР. "В ходе воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" зафиксировали перемещение личного состава ВСУ в лесистой местности в районе одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики в зоне проведения СВО. Сопроводив группы противника, спускавшиеся в заглубленный командный пункт, и уточнив их местоположение, командованием мотострелковой дивизии было принято решение на огневое поражение разведанного объекта дронами-камикадзе", - говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик. На кадрах видна боевая работа российских расчетов дронов, коптер влетает внутрь укрепления и там детонирует прикрепленный к нему боеприпас. Отмечается, что, выполнив взлет, операторы ударных FPV-дронов проследовали в район назначенной цели и нанесли последовательные прямые удары, виртуозно отправив дроны внутрь командного пункта ВСУ. Средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксированы точные попадания FPV-дронов и возгорание командного пункта. "Операторы БПЛА 3-й мотострелковой дивизии уточнили, что после нанесения ударов ни один украинский боевик не смог покинуть расположение уничтоженного подземного командного пункта", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные "Запада" уничтожили командный пункт ВСУ в ЛНР
Военные Запада уничтожили заглубленный командный пункт ВСУ в ЛНР
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения заглубленного командного пункта с живой силой подразделения штурмовой бригады ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Запад" в ЛНР.
"В ходе воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" зафиксировали перемещение личного состава ВСУ в лесистой местности в районе одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики в зоне проведения СВО. Сопроводив группы противника, спускавшиеся в заглубленный командный пункт, и уточнив их местоположение, командованием мотострелковой дивизии было принято решение на огневое поражение разведанного объекта дронами-камикадзе", - говорится в сообщении, сопровождающем видеоролик.
На кадрах видна боевая работа российских расчетов дронов, коптер влетает внутрь укрепления и там детонирует прикрепленный к нему боеприпас.
Отмечается, что, выполнив взлет, операторы ударных FPV-дронов проследовали в район назначенной цели и нанесли последовательные прямые удары, виртуозно отправив дроны внутрь командного пункта ВСУ. Средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксированы точные попадания FPV-дронов и возгорание командного пункта.
"Операторы БПЛА 3-й мотострелковой дивизии уточнили, что после нанесения ударов ни один украинский боевик не смог покинуть расположение уничтоженного подземного командного пункта", - добавили в ведомстве.