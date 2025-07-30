https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032247766.html

Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР

Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025

Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР

Российский оператор FPV-дрона Южной группировки войск поразил украинский наземный дрон на Константиновском направлении в ДНР, соответствующие кадры оказались в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:15:00+03:00

2025-07-30T00:15:00+03:00

2025-07-30T00:15:00+03:00

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Российский оператор FPV-дрона Южной группировки войск поразил украинский наземный дрон на Константиновском направлении в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как управляемая роботизированная тележка ВСУ выехала на выполнение боевой задачи. Расчет FPV 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил наземный беспилотник и первым попаданием поразил цель. Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск ВС России, для уничтожения роботизированной техники был затрачен всего один FPV-дрон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф