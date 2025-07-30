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Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025
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00:15 30.07.2025
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Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР
Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025
Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР
Российский оператор FPV-дрона Южной группировки войск поразил украинский наземный дрон на Константиновском направлении в ДНР, соответствующие кадры оказались в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:15:00+03:00
2025-07-30T00:15:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Российский оператор FPV-дрона Южной группировки войск поразил украинский наземный дрон на Константиновском направлении в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как управляемая роботизированная тележка ВСУ выехала на выполнение боевой задачи. Расчет FPV 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил наземный беспилотник и первым попаданием поразил цель. Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск ВС России, для уничтожения роботизированной техники был затрачен всего один FPV-дрон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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Дарья Буймова
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский FPV-дрон уничтожил украинский наземный дрон в ДНР

Российский FPV-дрон уничтожил наземный дрон ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Оператор FPV-дрона . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Российский оператор FPV-дрона Южной группировки войск поразил украинский наземный дрон на Константиновском направлении в ДНР, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля видно, как управляемая роботизированная тележка ВСУ выехала на выполнение боевой задачи. Расчет FPV 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил наземный беспилотник и первым попаданием поразил цель.
Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск ВС России, для уничтожения роботизированной техники был затрачен всего один FPV-дрон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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