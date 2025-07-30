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Спасатели назвали ключевые отличия солнечного удара от теплового
Спасатели назвали ключевые отличия солнечного удара от теплового - РИА Новости, 30.07.2025
Спасатели назвали ключевые отличия солнечного удара от теплового
Солнечный удар в отличие от теплового, когда перегревается весь организм, может привести к воздействию на мозг человека и развитию у него кислородного... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:36:00+03:00
2025-07-30T12:36:00+03:00
2025-07-30T12:36:00+03:00
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Солнечный удар в отличие от теплового, когда перегревается весь организм, может привести к воздействию на мозг человека и развитию у него кислородного голодания, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "В отличие от теплового удара, когда перегревается весь организм, от действия солнечных лучей страдает мозг", - говорится в памятке ведомства. Спасатели отмечают, что при солнечном ударе также хуже работают сосуды и у человека развивается кислородное голодание. "Чтобы не получить солнечный удар: носите головной убор из натуральных тканей; ограничьте пребывание на солнце; оставайтесь дома или будьте в тени с 12.00 до 16.00; ешьте легкие блюда, не переедайте; пейте достаточно воды; избегайте физических нагрузок", - советует "Мособлпожспас".
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общество, мособлпожспас
Спасатели назвали ключевые отличия солнечного удара от теплового
"Мособлпожспас": солнечный удар может привести к кислородному голоданию мозга