https://ria.ru/20250730/sotrudnichestvo-2032433614.html

Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса

Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025

Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса

Россия и Лаос уделяют особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, а также кооперации в военной и военно-технической сферах, заявил замглавы... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:48:00+03:00

2025-07-30T17:48:00+03:00

2025-07-30T17:48:00+03:00

в мире

россия

лаос

дмитрий медведев

тхонглун сисулит

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032423564_0:305:3086:2041_1920x0_80_0_0_9700e013613d08600372e4540cd2c0c4.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия и Лаос уделяют особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, а также кооперации в военной и военно-технической сферах, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в среду встретился с президентом Лаоса, генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) Тхонглуном Сисулитом, который находится с визитом в России. "Высоко ценим дружественные отношения между нашими странами. Уделяем особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, кооперации в военной и военно-технической сферах, расширению гуманитарных контактов", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам встречи.

https://ria.ru/20250730/medvedev-2032433456.html

россия

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лаос, дмитрий медведев, тхонглун сисулит