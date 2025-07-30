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Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025
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17:48 30.07.2025
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Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса
Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025
Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса
Россия и Лаос уделяют особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, а также кооперации в военной и военно-технической сферах, заявил замглавы... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:48:00+03:00
2025-07-30T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия и Лаос уделяют особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, а также кооперации в военной и военно-технической сферах, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в среду встретился с президентом Лаоса, генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) Тхонглуном Сисулитом, который находится с визитом в России. "Высоко ценим дружественные отношения между нашими странами. Уделяем особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, кооперации в военной и военно-технической сферах, расширению гуманитарных контактов", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам встречи.
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в мире, россия, лаос, дмитрий медведев, тхонглун сисулит
В мире, Россия, Лаос, Дмитрий Медведев, Тхонглун Сисулит
Медведев рассказал о сотрудничестве России и Лаоса

Медведев: Россия и Лаос уделяют внимание развитию торгового сотрудничества

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев и Тхонглун Сисулит
Дмитрий Медведев и Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев и Тхонглун Сисулит
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия и Лаос уделяют особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, а также кооперации в военной и военно-технической сферах, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в среду встретился с президентом Лаоса, генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) Тхонглуном Сисулитом, который находится с визитом в России.
"Высоко ценим дружественные отношения между нашими странами. Уделяем особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, кооперации в военной и военно-технической сферах, расширению гуманитарных контактов", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам встречи.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Медведев рассказал о развитии отношений России и Лаоса
Вчера, 17:47
 
В миреРоссияЛаосДмитрий МедведевТхонглун Сисулит
 
 
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