https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032392678.html
Слуцкий заявил о крахе попыток изоляции России
Слуцкий заявил о крахе попыток изоляции России - РИА Новости, 30.07.2025
Слуцкий заявил о крахе попыток изоляции России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередным подтверждением краха попыток изоляции России визит в Швейцарию парламентской... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:29:00+03:00
2025-07-30T15:29:00+03:00
2025-07-30T15:29:00+03:00
россия
швейцария
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередным подтверждением краха попыток изоляции России визит в Швейцарию парламентской делегации РФ на VI Всемирную конференцию спикеров парламентов. "Работаем на VI Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве в составе делегации Федерального Собрания РФ. Атмосфера конструктивная. Не обошлось, конечно, без отдельных выпадов русофобов, но абсолютно безуспешных. Сам визит в Швейцарию парламентской делегации России во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и большое число встреч с зарубежными парламентариями - очередное подтверждение краха попыток изоляции России", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что все больше стран поддерживают здравые подходы Москвы на построение многополярного мироустройства. "Все больше стран отходят от оголтело антироссийских подходов. Все больше знаковых политиков в своих оценках и решениях опираются на здравый смысл", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250728/slutskij-2032020328.html
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россия, швейцария, леонид слуцкий (политик)
Россия, Швейцария, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий заявил о крахе попыток изоляции России
Слуцкий: визит делегации России в Женеву подтверждает крах попыток изоляции РФ