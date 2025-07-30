Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий
Слуцкий: Санду пытается оправдать непопулярность власти вмешательством в выборы
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать внешним вмешательством отсутствие популярности действующей власти среди населения", - сказал он.
Депутат считает, что сама Санду была избрана на пост президента "с большими вопросами", и Молдавия "расколота до сих пор".
"При этом прозападный режим действует репрессивными методами, запрещая оппозиционные политические партии, устраняя поддерживаемых молдавским народом политиков, закрывая СМИ", - отметил Слуцкий.
Парламентарий подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела других стран, не вмешивается в выборы.
"И этот факт только что подтвержден в США, где в 2016 году была развязанная первая такая кампания по обвинениям нашей страны. Санду берет на вооружение устаревшие методы. И рано или поздно ее также настигнет суровый суд истории", - заключил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.