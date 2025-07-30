https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032390061.html

Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий

Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий - РИА Новости, 30.07.2025

Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий

Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:20:00+03:00

2025-07-30T15:20:00+03:00

2025-07-30T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств."Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать внешним вмешательством отсутствие популярности действующей власти среди населения", - сказал он.Депутат считает, что сама Санду была избрана на пост президента "с большими вопросами", и Молдавия "расколота до сих пор"."При этом прозападный режим действует репрессивными методами, запрещая оппозиционные политические партии, устраняя поддерживаемых молдавским народом политиков, закрывая СМИ", - отметил Слуцкий.Парламентарий подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела других стран, не вмешивается в выборы."И этот факт только что подтвержден в США, где в 2016 году была развязанная первая такая кампания по обвинениям нашей страны. Санду берет на вооружение устаревшие методы. И рано или поздно ее также настигнет суровый суд истории", - заключил он.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, майя санду, леонид слуцкий (политик), евгения гуцул, госдума рф