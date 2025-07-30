Рейтинг@Mail.ru
Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 30.07.2025 (обновлено: 15:30 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032390061.html
Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий
Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий - РИА Новости, 30.07.2025
Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий
Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:20:00+03:00
2025-07-30T15:30:00+03:00
в мире
россия
молдавия
кишинев
майя санду
леонид слуцкий (политик)
евгения гуцул
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств."Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать внешним вмешательством отсутствие популярности действующей власти среди населения", - сказал он.Депутат считает, что сама Санду была избрана на пост президента "с большими вопросами", и Молдавия "расколота до сих пор"."При этом прозападный режим действует репрессивными методами, запрещая оппозиционные политические партии, устраняя поддерживаемых молдавским народом политиков, закрывая СМИ", - отметил Слуцкий.Парламентарий подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела других стран, не вмешивается в выборы."И этот факт только что подтвержден в США, где в 2016 году была развязанная первая такая кампания по обвинениям нашей страны. Санду берет на вооружение устаревшие методы. И рано или поздно ее также настигнет суровый суд истории", - заключил он.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f7b0195cc17022f6da771386e13fad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, майя санду, леонид слуцкий (политик), евгения гуцул, госдума рф
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Леонид Слуцкий (политик), Евгения Гуцул, Госдума РФ
Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий

Слуцкий: Санду пытается оправдать непопулярность власти вмешательством в выборы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Политолог рассказал о планах Запада вовлечь Молдавию в конфликт с Россией
15 июля, 14:23
"Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать внешним вмешательством отсутствие популярности действующей власти среди населения", - сказал он.
Депутат считает, что сама Санду была избрана на пост президента "с большими вопросами", и Молдавия "расколота до сих пор".
"При этом прозападный режим действует репрессивными методами, запрещая оппозиционные политические партии, устраняя поддерживаемых молдавским народом политиков, закрывая СМИ", - отметил Слуцкий.
Парламентарий подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела других стран, не вмешивается в выборы.
"И этот факт только что подтвержден в США, где в 2016 году была развязанная первая такая кампания по обвинениям нашей страны. Санду берет на вооружение устаревшие методы. И рано или поздно ее также настигнет суровый суд истории", - заключил он.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России
22 июля, 14:01
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
Вчера, 13:48
 
В миреРоссияМолдавияКишиневМайя СандуЛеонид Слуцкий (политик)Евгения ГуцулГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала