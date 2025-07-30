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Следствие просит продлить арест редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 30.07.2025
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14:17 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sledstvie-2032360361.html
Следствие просит продлить арест редактору URA.RU Аллаярову
Следствие просит продлить арест редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 30.07.2025
Следствие просит продлить арест редактору URA.RU Аллаярову
Следствие просит Ленинский районный суд Екатеринбурга продлить арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:17:00+03:00
2025-07-30T14:17:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Следствие просит Ленинский районный суд Екатеринбурга продлить арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Да, материал в суд поступил с ходатайством о продлении меры пресечения. Рассмотрение назначено на 31 июля", – сказала собеседница агентства. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает. Позднее, 23 июля, издание URA.RU заявило, что в Екатеринбурге был задержан их региональный редактор Игорь Сергеев, он проходит свидетелем по делу Аллаярова. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, подтвердив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия. В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
https://ria.ru/20250725/sud-2031461366.html
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происшествия, екатеринбург, урал, россия, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Следствие просит продлить арест редактору URA.RU Аллаярову

Следствие просит продлить арест журналисту URA.RU Аллаярову по делу о взятке

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Следствие просит Ленинский районный суд Екатеринбурга продлить арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Да, материал в суд поступил с ходатайством о продлении меры пресечения. Рассмотрение назначено на 31 июля", – сказала собеседница агентства.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Главред Telegram-канала Baza получил первую передачу от родных
25 июля, 16:32
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.
Позднее, 23 июля, издание URA.RU заявило, что в Екатеринбурге был задержан их региональный редактор Игорь Сергеев, он проходит свидетелем по делу Аллаярова. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, подтвердив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия.
В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
23 июля, 18:14
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссияUra.ruСледственный комитет России (СК РФ)Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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