Следствие просит продлить арест редактору URA.RU Аллаярову
Следствие просит продлить арест журналисту URA.RU Аллаярову по делу о взятке
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Следствие просит Ленинский районный суд Екатеринбурга продлить арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Да, материал в суд поступил с ходатайством о продлении меры пресечения. Рассмотрение назначено на 31 июля", – сказала собеседница агентства.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.
Позднее, 23 июля, издание URA.RU заявило, что в Екатеринбурге был задержан их региональный редактор Игорь Сергеев, он проходит свидетелем по делу Аллаярова. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, подтвердив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия.
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