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В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой
В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой - РИА Новости, 30.07.2025
В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой
Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:59:00+03:00
2025-07-30T05:59:00+03:00
2025-07-30T06:02:00+03:00
петропавловск-камчатский
общество
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
владимир солодов
российская академия наук
камчатка
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось, сообщает минздрав региона."За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок", - говорится в сообщении.Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032266537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, общество, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, российская академия наук, камчатка, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Общество, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Владимир Солодов, Российская академия наук, Камчатка, Происшествия
В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой
После землетрясения в Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой