https://ria.ru/20250730/skoraya-2032268148.html

В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой

В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой - РИА Новости, 30.07.2025

В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой

Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:59:00+03:00

2025-07-30T05:59:00+03:00

2025-07-30T06:02:00+03:00

петропавловск-камчатский

общество

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

владимир солодов

российская академия наук

камчатка

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось, сообщает минздрав региона."За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок", - говорится в сообщении.Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032266537.html

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петропавловск-камчатский, общество, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, российская академия наук, камчатка, происшествия