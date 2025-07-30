https://ria.ru/20250730/skolkovo-2032436617.html

МШУ "Сколково" представила новые подходы к экспорту

МШУ "Сколково" представила новые подходы к экспорту - РИА Новости, 30.07.2025

МШУ "Сколково" представила новые подходы к экспорту

Московская школа управления "Сколково" провела стратегическую сессию "Сингапур-1" в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:00:00+03:00

2025-07-30T18:00:00+03:00

2025-07-30T19:21:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московская школа управления "Сколково" провела стратегическую сессию "Сингапур-1" в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, мероприятие собрало руководителей центров поддержки экспорта и представителей МСП-экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Ключевым событием сессии стала презентация программ Лаборатории креативных индустрий, направленной на развитие экспортного потенциала российских компаний. Участники обсудили перспективы развития экспорта товаров и услуг с креативной составляющей в регионах России", - говорится в сообщении."Сегодня успех на глобальных рынках - это не только качество продукта, но и сила бренда, глубина впечатлений, инновационность решений, новые смелые инструменты масштабирования. Именно здесь на первый план выходят инструменты креативной экономики, которые могут кратно увеличить успех любой сферы классического бизнеса", - отметила руководитель Лаборатории креативных индустрий Московской школы управления "Сколково" Лидия Рой.В ходе конференции эксперты рассмотрели, как креативные инструменты помогают классическому бизнесу и экспорту. Особое внимание было уделено вопросам усиления уникальности продукта, повышения его ценности на международном рынке и эффективного продвижения."Когда продукт приобретает уникальные черты, он становится заметным, способным пробить информационный шум на высококонкурентном иностранном рынке. Продукты с креативной составляющей более заметны на фоне, они дороже стоят и создают большую лояльность клиентов", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Участники конференции изучили успешные региональные кейсы и инициативы поддержки, а также обсудили существующие барьеры в развитии экспортного потенциала креативных индустрий.РЭЦ напомнил, что в июне этого года центр расширил перечень отраслей и категорий компаний, которые могут получить бесплатный добровольный сертификат "Сделано в России". Теперь к числу полноценных участников программы присоединяются представители креативных индустрий, ювелирного производства, IT-сферы и сферы услуг.Так, например, производители аудиовизуальной продукции, относящиеся к креативным индустриям, теперь также могут маркировать свои произведения знаком "Сделано в России". Для этого достаточно предоставить документ, подтверждающий исключительное право на аудиовизуальный продукт, что позволит поддержать присутствие российского культурного и творческого контента на международных рынках.Программа "Сделано в России" предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Для прохождения проверки со стороны РЭЦ - достаточно подать заявку на официальном сайте Российского экспортного центра, прикрепить необходимые документы в электронном виде и подписать автоматически сформированную анкету.Национальный бренд "Сделано в России" развивается уже почти десять лет под руководством Российского экспортного центра и официально поддерживается решениями Правительства Российской Федерации. Координацию программы осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250730/rets-2032426195.html

https://ria.ru/20250730/rets-2032422809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика