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Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области
Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.07.2025
Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили склад с артиллерийскими снарядами и орудие ВСУ в Лизуновке Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:32:00+03:00
2025-07-30T10:32:00+03:00
2025-07-30T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили склад с артиллерийскими снарядами и орудие ВСУ в Лизуновке Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Минобороны опубликовало кадры поражения склада с артиллерийскими снарядами и артиллерийского орудия 144-й омбр ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" в районе населенного пункта Лизуновка Сумской области", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области
Минобороны: ВС РФ "Геранями" поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области