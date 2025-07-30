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Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области

Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.07.2025

Российские военные поразили склад со снарядами ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили склад с артиллерийскими снарядами и орудие ВСУ в Лизуновке Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:32:00+03:00

2025-07-30T10:32:00+03:00

2025-07-30T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили склад с артиллерийскими снарядами и орудие ВСУ в Лизуновке Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Минобороны опубликовало кадры поражения склада с артиллерийскими снарядами и артиллерийского орудия 144-й омбр ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" в районе населенного пункта Лизуновка Сумской области", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, сумская область, владимир путин, украина, вооруженные силы украины