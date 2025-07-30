https://ria.ru/20250730/shumshu--2032277591.html

Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу

Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу - РИА Новости, 30.07.2025

Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу

Палаточный городок на Шумшу в Сахалинской области находится в безопасности на высоте 40-50 метров, сообщил мэр Северо-Курильска Александр Овсянников. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:33:00+03:00

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2025-07-30T08:33:00+03:00

александр овсянников

сахалинская область

северо-курильск

валерий лимаренко

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Палаточный городок на Шумшу в Сахалинской области находится в безопасности на высоте 40-50 метров, сообщил мэр Северо-Курильска Александр Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Сам городок (Шумшу – ред.) находится в безопасной зоне на высоте 40-50 метров", - сказал Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко. Видео размещено в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032277014.html

сахалинская область

северо-курильск

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александр овсянников, сахалинская область, северо-курильск, валерий лимаренко, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области