https://ria.ru/20250730/shumshu--2032277591.html
Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу
Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу - РИА Новости, 30.07.2025
Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу
Палаточный городок на Шумшу в Сахалинской области находится в безопасности на высоте 40-50 метров, сообщил мэр Северо-Курильска Александр Овсянников. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:33:00+03:00
2025-07-30T08:33:00+03:00
2025-07-30T08:33:00+03:00
александр овсянников
сахалинская область
северо-курильск
валерий лимаренко
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Палаточный городок на Шумшу в Сахалинской области находится в безопасности на высоте 40-50 метров, сообщил мэр Северо-Курильска Александр Овсянников. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Сам городок (Шумшу – ред.) находится в безопасной зоне на высоте 40-50 метров", - сказал Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко. Видео размещено в Telegram-канале губернатора.
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александр овсянников, сахалинская область, северо-курильск, валерий лимаренко, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Александр Овсянников, Сахалинская область, Северо-Курильск, Валерий Лимаренко, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Мэр Северо-Курильска рассказал о ситуации в палаточном городке Шумшу
Палаточный городок на Шумшу в Сахалинской области находится в безопасности