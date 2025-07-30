https://ria.ru/20250730/shtraf-2032248249.html

Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе

Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе - РИА Новости, 30.07.2025

Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе

За неуведомление ГАИ о смене регистрации по месту жительства автомобилистам грозит штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:15:00+03:00

2025-07-30T02:15:00+03:00

2025-07-30T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За неуведомление ГАИ о смене регистрации по месту жительства автомобилистам грозит штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев."Если водитель в течение 10 дней после смены своей регистрации по месту жительства не сообщит эту информацию, не внесет изменения в ГАИ о своем адресе, он может быть привлечен к ответственности по статье 19.22 КоАП. Предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Но на самом деле это крайне редко практикуется сотрудниками Госавтоинспекции", — указал Воропаев.Например, автовладельцы, которые пытаются оспорить штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. Это связано с тем, что они обязаны были уведомить Госавтоинспекцию о смене адреса.

https://ria.ru/20250708/shtraf-1794625929.html

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авто, общество, россия, гибдд мвд рф, штрафы