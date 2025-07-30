Рейтинг@Mail.ru
Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/shtraf-2032248249.html
Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе
Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе - РИА Новости, 30.07.2025
Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе
За неуведомление ГАИ о смене регистрации по месту жительства автомобилистам грозит штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:15:00+03:00
2025-07-30T02:15:00+03:00
авто
общество
россия
гибдд мвд рф
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_3b0288b5e54c207996b377b8714006f3.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За неуведомление ГАИ о смене регистрации по месту жительства автомобилистам грозит штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев."Если водитель в течение 10 дней после смены своей регистрации по месту жительства не сообщит эту информацию, не внесет изменения в ГАИ о своем адресе, он может быть привлечен к ответственности по статье 19.22 КоАП. Предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Но на самом деле это крайне редко практикуется сотрудниками Госавтоинспекции", — указал Воропаев.Например, автовладельцы, которые пытаются оспорить штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. Это связано с тем, что они обязаны были уведомить Госавтоинспекцию о смене адреса.
https://ria.ru/20250708/shtraf-1794625929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_05b215c02cf4466fed2210b7a931e5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, общество, россия, гибдд мвд рф, штрафы
Авто, Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Штрафы
Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе

Юрист Воропаев предупредил о штрафе за неуведомление ГАИ о смене регистрации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции
Сотрудники Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За неуведомление ГАИ о смене регистрации по месту жительства автомобилистам грозит штраф, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.
«
"Если водитель в течение 10 дней после смены своей регистрации по месту жительства не сообщит эту информацию, не внесет изменения в ГАИ о своем адресе, он может быть привлечен к ответственности по статье 19.22 КоАП. Предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Но на самом деле это крайне редко практикуется сотрудниками Госавтоинспекции", — указал Воропаев.
Например, автовладельцы, которые пытаются оспорить штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. Это связано с тем, что они обязаны были уведомить Госавтоинспекцию о смене адреса.
Штраф за превышение скорости - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Штраф за скорость в 2025 году: где о нем узнать и как оплатить
8 июля, 17:27
 
АвтоОбществоРоссияГИБДД МВД РФШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала