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Новую школу сдадут в эксплуатацию раньше срока в Липецкой области
Новую школу сдадут в эксплуатацию раньше срока в Липецкой области - РИА Новости, 30.07.2025
Новую школу сдадут в эксплуатацию раньше срока в Липецкой области
На четыре месяца раньше запланированного срока сдадут в эксплуатацию новый корпус школы №3 в Лебедяни Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:43:00+03:00
2025-07-30T12:43:00+03:00
2025-07-30T12:43:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. На четыре месяца раньше запланированного срока сдадут в эксплуатацию новый корпус школы №3 в Лебедяни Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Здание возвели на месте аварийного строения 1957 года, уточнил глава региона. Учиться в новом корпусе будут дети 5 – 11 классов, что позволит существенно разгрузить остальные площади школы. Открыть корпус планируется 1 сентября. По словам Артамонова, власти постарались предусмотреть все для ведения полноценного образовательного процесса: эргономичную мебель, современное оборудование, кабинеты домоводства и кулинарии, мастерскую с токарными станками, спортзал, тир, просторный актовый зал и большую столовую. На стенах рекреаций - граффити-портреты классиков русской литературы. "Это современное, безопасное и комфортное образовательное пространство, где гармонично сочетаются передовые технологии и уважение к культурному наследию. Это важный шаг в реализации задач, поставленных президентом РФ по созданию достойных условий для обучения и развития каждого ребенка", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что строительство нового корпуса школы №3 – часть масштабной работы развития Лебедяни в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Новую школу сдадут в эксплуатацию раньше срока в Липецкой области
Новую школу в Липецкой области достроили раньше срока
ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. На четыре месяца раньше запланированного срока сдадут в эксплуатацию новый корпус школы №3 в Лебедяни Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Здание возвели на месте аварийного строения 1957 года, уточнил глава региона. Учиться в новом корпусе будут дети 5 – 11 классов, что позволит существенно разгрузить остальные площади школы. Открыть корпус планируется 1 сентября.
По словам Артамонова, власти постарались предусмотреть все для ведения полноценного образовательного процесса: эргономичную мебель, современное оборудование, кабинеты домоводства и кулинарии, мастерскую с токарными станками, спортзал, тир, просторный актовый зал и большую столовую. На стенах рекреаций - граффити-портреты классиков русской литературы.
"Это современное, безопасное и комфортное образовательное пространство, где гармонично сочетаются передовые технологии и уважение к культурному наследию. Это важный шаг в реализации задач, поставленных президентом РФ по созданию достойных условий для обучения и развития каждого ребенка", – прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что строительство нового корпуса школы №3 – часть масштабной работы развития Лебедяни в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".