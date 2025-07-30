https://ria.ru/20250730/sertifikat-2032393600.html

Сертификат авиакомпании "Ангара" аннулировали на обслуживание авиатехники

Сертификат авиакомпании "Ангара" аннулировали на обслуживание авиатехники - РИА Новости, 30.07.2025

Сертификат авиакомпании "Ангара" аннулировали на обслуживание авиатехники

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Ангара", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техобслуживание воздушных судов и их компонентов,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:32:00+03:00

2025-07-30T15:32:00+03:00

2025-07-30T15:43:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение ан-24 в приамурье

тында

благовещенск

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Ангара", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техобслуживание воздушных судов и их компонентов, сообщило ведомство.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы."Аннулировали сертификат иркутской авиакомпании "Ангара", разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов", - сообщили в Росавиации.Там добавили, что решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании. Ее провел Ространснадзор при участии специалистов Росавиации.

https://ria.ru/20250728/memorial-2031970284.html

тында

благовещенск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение ан-24 в приамурье, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24