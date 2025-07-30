https://ria.ru/20250730/sberbank-2032375783.html

Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта

Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта - РИА Новости, 30.07.2025

Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта

Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:41:00+03:00

2025-07-30T14:41:00+03:00

2025-07-30T14:41:00+03:00

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости. "Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых", - сказано в сообщении. По данным приложения банка, на сегодняшний день максимальная ставка на первые 3 месяца -16% годовых. Также отмечается, что базовая ставка по накопительному вкладу (без надбавки за первые три месяца) снизится с 10% до 9% годовых. Указывается, что будут действовать надбавки к ставке по накопительному счету: за покупки по картам "Сбера" от 30 тысяч до 50 тысяч рублей надбавка составит до 1%, от 50 тысяч рублей - до 3%.

https://ria.ru/20250729/gref-2032121712.html

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экономика, сбербанк россии, сбер