https://ria.ru/20250730/sberbank-2032375783.html
Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта
Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта - РИА Новости, 30.07.2025
Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта
Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:41:00+03:00
2025-07-30T14:41:00+03:00
2025-07-30T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости. "Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых", - сказано в сообщении. По данным приложения банка, на сегодняшний день максимальная ставка на первые 3 месяца -16% годовых. Также отмечается, что базовая ставка по накопительному вкладу (без надбавки за первые три месяца) снизится с 10% до 9% годовых. Указывается, что будут действовать надбавки к ставке по накопительному счету: за покупки по картам "Сбера" от 30 тысяч до 50 тысяч рублей надбавка составит до 1%, от 50 тысяч рублей - до 3%.
https://ria.ru/20250729/gref-2032121712.html
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экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк снизит ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта
С 31 июля Сбербанк снизит процентную ставку по накопительному счету до 14%
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк с 31 июля снижает максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентых пункта - до 14%, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости.
"Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых", - сказано в сообщении.
По данным приложения банка, на сегодняшний день максимальная ставка на первые 3 месяца -16% годовых.
Также отмечается, что базовая ставка по накопительному вкладу (без надбавки за первые три месяца) снизится с 10% до 9% годовых.
Указывается, что будут действовать надбавки к ставке по накопительному счету: за покупки по картам "Сбера
" от 30 тысяч до 50 тысяч рублей надбавка составит до 1%, от 50 тысяч рублей - до 3%.