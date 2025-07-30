https://ria.ru/20250730/saratov-2032328163.html

В Саратове три ребенка отравились розжигом для костра

В Саратове три ребенка отравились розжигом для костра - РИА Новости, 30.07.2025

В Саратове три ребенка отравились розжигом для костра

Трое детей в Саратове за месяц отравились розжигом для костра, из них один ребенок скончался, сообщила областная детская клиническая больница. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:39:00+03:00

2025-07-30T12:39:00+03:00

2025-07-30T12:39:00+03:00

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Трое детей в Саратове за месяц отравились розжигом для костра, из них один ребенок скончался, сообщила областная детская клиническая больница. "За последний месяц в отделение реанимации областной детской клинической больницы поступило трое детей с отравлением парафиносодержащим розжигом для разведения огня. К сожалению, одного ребенка, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, так и не удалось спасти", - говорится в Telegram-канале медучреждения. Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Оксана Щупляк отметила, что самым опасным в отравлении розжигом является химический ожог легких. "Парафиносодержащий розжиг имеет вид прозрачной жидкости без запаха. Чаще всего дети путают его с водой. Так и произошло, когда девочка 9 лет отхлебнула жидкость из бутылки. Сейчас ребёнок находится в нашем отделении в стабильно тяжелом состоянии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы очень надеемся на выздоровление, но прогнозы пока делать рано", - приводятся слова Щупляк в сообщении. Главк МВД по региону в Telegram-канале сообщает, что проводит проверку по факту отравления ребенка жидкостью для розжига во время пребывания с мамой на базе отдыха. Уточняется, что семья проживает в другом регионе, ранее в поле зрения полиции не попадала.

https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032111871.html

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происшествия, саратов