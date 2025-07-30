https://ria.ru/20250730/sannikovo-2032338642.html

В селе Санниково Алтайского края установили водонапорную башню

В селе Санниково Алтайского края установили водонапорную башню - РИА Новости, 30.07.2025

В селе Санниково Алтайского края установили водонапорную башню

Самую высокую за последние годы в Алтайском крае водонапорную башню установили в селе Санниково, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:16:00+03:00

2025-07-30T13:16:00+03:00

2025-07-30T13:16:00+03:00

алтайский край

алтайский край

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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Самую высокую за последние годы в Алтайском крае водонапорную башню установили в селе Санниково, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Самую высокую за последние годы водонапорную башню установили в селе Санниково Алтайского края. В регионе систему водоснабжения продолжают обновлять по программе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами", - говорится в сообщении. Отмечается, что высота водонапорной башни - 25 метров, объем - 160 кубических метров. В селе долгое время из-за большого водоразбора в летний период вода жителям частного сектора подавалась со слабым напором, а до верхних этажей в многоэтажках не доходила вовсе. "Я живу на пятом этаже, раньше напор был только вечером. Пользоваться душем, краном на кухне было почти невозможно. Сейчас ситуация кардинально изменилась – напор замечательный", – цитирует минстрой жителя Санниково Юрия Овчинникова. С июля 2025 года новый источник водоснабжения подключили к местному водозабору, от которого вода подается всем жителям села и в социальные объекты – школу, детский сад, местный дом культуры. Теперь стабильным водоснабжением обеспечены все потребители Санниково. В местном коммунальном предприятии отметили, что водонапорная башня позволит обеспечить стабильный запас воды и в период отключения электроэнергии. "Всего в этом году в Алтайском крае на обновление объектов водоснабжения из федерального, краевого и местных бюджетов направлено 1,4 миллиарда рублей. Ведется установка 40 водонапорных башен и бурение 46 водозаборных скважин, коммунальщики меняют 100 километров сетей водоснабжения. Модернизация жилищно-коммунального комплекса региона ведется под контролем минстроя Алтайского края", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250610/soglashenie-2022064539.html

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028511477.html

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алтайский край