https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032419739.html

Экономист Сакс рассказал о последствиях новых санкций против России

Экономист Сакс рассказал о последствиях новых санкций против России - РИА Новости, 30.07.2025

Экономист Сакс рассказал о последствиях новых санкций против России

Введение Соединенными Штатами новых импортных пошлин против России приведет лишь к дальнейшей внешнеполитической эскалации, без какого-либо ущерба для... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:04:00+03:00

2025-07-30T17:04:00+03:00

2025-07-30T17:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Введение Соединенными Штатами новых импортных пошлин против России приведет лишь к дальнейшей внешнеполитической эскалации, без какого-либо ущерба для российского экспорта энергоресурсов, сказал РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Если санкции действительно будут применены, это станет эскалацией конфликта и, следовательно, крайне опасным шагом. Я не считаю, что они будут эффективными — например, не думаю, что они остановят Россию от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров на азиатские рынки", - сказал Сакс. Эксперт не исключил, что новые санкции против России могут негативно повлиять на американскую внешнюю политику. "Это может продемонстрировать некомпетентность Вашингтона или ускорить распад опасных мировых блоков. Короче говоря, это неверный подход", - считает Сакс. По мнению экономиста, украинский конфликт необходимо решать путем переговоров, а не неработающие ультиматумов. "Нет никакой американской дипломатии, если под этим понимать переговоры и диалог. (Президент США Дональд - ред.) Трамп умеет только угрожать, но не способен на ведение диалога. Это очень плохо и вызывает тревогу", - заявил Сакс. Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

https://ria.ru/20250730/kitay-2032312317.html

https://ria.ru/20250730/sanktsii--2032262759.html

https://ria.ru/20250729/sanktsii-2032242938.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, колумбийский университет