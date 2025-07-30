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СМИ: Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 30.07.2025
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10:50 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032303192.html
СМИ: Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе
СМИ: Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 30.07.2025
СМИ: Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе
Германия тормозит европейские санкции в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:50:00+03:00
2025-07-30T10:50:00+03:00
израиль
германия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия тормозит европейские санкции в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов. Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС. "Германия и ряд других стран ЕС пока не согласны с предложением ввести санкции против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. По этой причине в результате обсуждения в комитете постоянных представителей государств-членов в Брюсселе не удалось договориться о быстром начале процесса принятия решения",- сообщило агентство. По данным DPA, Германия на встрече в Брюсселе была в числе стран, которые считают необходимым провести дальнейший анализ этого предложения и хотят дождаться развития событий в секторе Газа в ближайшие дни. Некоторые делегации также высказали критические замечания в связи с опасениями, что санкции против Израиля могут затруднить необходимый диалог с израильскими властями. Как отмечает агентство, ключевыми странами в вопросе принятия санкций против Израиля считаются Германия и Италия. Другие крупные государства ЕС и многие менее крупные страны недавно продемонстрировали свою готовность применить штрафные меры. Ранее премьер-министр страны Дик Схоф также заявил, что Нидерланды поддержат идею приостановки участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon из-за ситуации в секторе Газа, если ЕС примет такое решение. В мае власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении говорилось и о решимости правительств этих стран признать палестинское государство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250729/gaza-2032155681.html
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израиль, германия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль, Германия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия тормозит европейские санкции в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов.
Ранее Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Приостановка, в частности, касается участия созданных в Израиле организаций в мероприятиях, финансируемых в рамках программы акселерации Европейского инновационного совета (EIC Accelerator), которая предлагает поддержку малым и средним предприятиям. Для принятия предложения ЕК необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС.
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"Германия и ряд других стран ЕС пока не согласны с предложением ввести санкции против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. По этой причине в результате обсуждения в комитете постоянных представителей государств-членов в Брюсселе не удалось договориться о быстром начале процесса принятия решения",- сообщило агентство.
По данным DPA, Германия на встрече в Брюсселе была в числе стран, которые считают необходимым провести дальнейший анализ этого предложения и хотят дождаться развития событий в секторе Газа в ближайшие дни. Некоторые делегации также высказали критические замечания в связи с опасениями, что санкции против Израиля могут затруднить необходимый диалог с израильскими властями.
Как отмечает агентство, ключевыми странами в вопросе принятия санкций против Израиля считаются Германия и Италия. Другие крупные государства ЕС и многие менее крупные страны недавно продемонстрировали свою готовность применить штрафные меры.
Ранее премьер-министр страны Дик Схоф также заявил, что Нидерланды поддержат идею приостановки участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon из-за ситуации в секторе Газа, если ЕС примет такое решение.
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В мае власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении говорилось и о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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