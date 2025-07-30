https://ria.ru/20250730/sandu--2032340114.html

Санду обвинила Telegram в игнорировании запросов Кишинева о сотрудничестве

Санду обвинила Telegram в игнорировании запросов Кишинева о сотрудничестве - РИА Новости, 30.07.2025

Санду обвинила Telegram в игнорировании запросов Кишинева о сотрудничестве

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что администрация Telegram игнорирует запросы госорганов республики, которые, по ее словам, пытаются бороться с якобы... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:12:00+03:00

2025-07-30T13:12:00+03:00

2025-07-30T13:12:00+03:00

молдавия

кишинев

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что администрация Telegram игнорирует запросы госорганов республики, которые, по ее словам, пытаются бороться с якобы имеющими место схемами покупки голосов избирателей в закрытых группах платформы. Ранее в среду Санду бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "В закрытых группах Telegram организуется мобилизация на акции протеста и распространяется информация о вознаграждениях за участие в них. Здесь также координируются схемы подкупа голосов. Так было в прошлом году, так продолжается и в этом году… Хуже всего то, что Telegram пытается нормализовать процесс покупки голосов - к сожалению, нет никакого ответа от администрации Telegram, когда госорганы (Молдавии) сообщают о случаях... подкупа избирателей", - заявила Санду на брифинге. Она утверждает, что в аналогичных целях используются и другие социальные сети. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/dodon-2032324666.html

https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032317963.html

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молдавия, кишинев, россия, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, в мире