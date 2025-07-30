https://ria.ru/20250730/sandu--2032327270.html
Молдавский политик прокомментировал обвинение Санду в адрес России
Молдавский политик прокомментировал обвинение Санду в адрес России - РИА Новости, 30.07.2025
Молдавский политик прокомментировал обвинение Санду в адрес России
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:37:00+03:00
2025-07-30T12:37:00+03:00
2025-07-30T12:37:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся вмешательстве России - по его словам, там самым Санду уже в который раз навязывает согражданам "от мертвого осла уши". Ранее в среду президент Молдавии бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. "У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Когда главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве, это не просто смешно, а оскорбительно. Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. "Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов", - добавил Филат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032075154.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, владимир филат, московский комсомолец, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Владимир Филат, Московский комсомолец, Sputnik Молдова
Молдавский политик прокомментировал обвинение Санду в адрес России
Экс-премьер Молдавии Филат ответил фразой из 12 стульев на слова Санду о России
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся вмешательстве России - по его словам, там самым Санду уже в который раз навязывает согражданам "от мертвого осла уши".
Ранее в среду президент Молдавии
бездоказательно обвинила Россию
в подготовке к вмешательству в парламентские выборы.
"У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду
следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Когда главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве, это не просто смешно, а оскорбительно. Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши", - написал Филат
в своем Telegram-канале
.
Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. "Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов", - добавил Филат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.