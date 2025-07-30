https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032278031.html

Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения

Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения

После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:39:00+03:00

2025-07-30T08:39:00+03:00

2025-07-30T08:59:00+03:00

сахалинская область

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-курильск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко в эфире канала "Россия-24".

https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html

сахалинская область

северо-курильск

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сахалинская область, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск