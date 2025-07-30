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Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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08:39 30.07.2025 (обновлено: 08:59 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032278031.html
Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения
Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения
После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:39:00+03:00
2025-07-30T08:59:00+03:00
сахалинская область
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-курильск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко в эфире канала "Россия-24".
https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html
сахалинская область
северо-курильск
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сахалинская область, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск
Сахалинская область, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Курильск
Глава Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения

Глава Сахалинской области: повреждены электрические сети после землетрясения

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко в эфире канала "Россия-24".
Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения
Вчера, 08:58
 
Сахалинская областьПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-Курильск
 
 
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