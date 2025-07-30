https://ria.ru/20250730/sahalin-2032390282.html
На Сахалине проводят оценку состояния зданий после цунами
На Сахалине проводят оценку состояния зданий после цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Сахалине проводят оценку состояния зданий после цунами
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале, что после снятия угрозы цунами ситуация стабилизируется, продолжается оценка... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T15:22:00+03:00
сахалинская область
камчатка
петропавловск-камчатский
валерий лимаренко
происшествия
сахалин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале, что после снятия угрозы цунами ситуация стабилизируется, продолжается оценка состояния зданий и инфраструктуры "Угроза цунами на Северных Курилах снята. Ситуация стабилизируется, продолжается оценка состояния зданий и инфраструктуры. Все экстренные службы остаются в готовности", - сообщил Лимаренко. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
сахалинская область
камчатка
петропавловск-камчатский
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сахалинская область, камчатка, петропавловск-камчатский, валерий лимаренко, происшествия, сахалин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Сахалинская область, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Валерий Лимаренко, Происшествия, Сахалин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Сахалине проводят оценку состояния зданий после цунами
Лимаренко: ситуация на Сахалине после снятия угрозы цунами стабилизируется