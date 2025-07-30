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Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения - РИА Новости, 30.07.2025
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11:38 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032311702.html
Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения
Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения - РИА Новости, 30.07.2025
Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения
Российский высокоскоростной поезд будет разработан с учетом возможности использования системы беспилотного движения, сообщил генеральный директор РЖД Олег... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:38:00+03:00
2025-07-30T11:38:00+03:00
олег белозеров
россия
москва
санкт-петербург
уральские локомотивы
ржд
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский высокоскоростной поезд будет разработан с учетом возможности использования системы беспилотного движения, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "Будут две системы. Соответственно, поезд будет собран под свою систему управления, а машинист будет либо активно управлять по определенной части, либо наблюдать за тем, как работает система. В зависимости от того, в какой промежуток времени мы создадим, доработаем эту систему. Конечная цель - беспилотное движение. Соответственно, это оператор, который будет наблюдать за системой работы высокоскоростного поезда", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". Выпускать высокоскоростные поезда в России будет завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Он планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250729/proektirovanie-2032093578.html
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олег белозеров, россия, москва, санкт-петербург, уральские локомотивы, ржд, общество
Олег Белозеров, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Уральские локомотивы, РЖД, Общество
Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения

РЖД: российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский высокоскоростной поезд будет разработан с учетом возможности использования системы беспилотного движения, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Будут две системы. Соответственно, поезд будет собран под свою систему управления, а машинист будет либо активно управлять по определенной части, либо наблюдать за тем, как работает система. В зависимости от того, в какой промежуток времени мы создадим, доработаем эту систему. Конечная цель - беспилотное движение. Соответственно, это оператор, который будет наблюдать за системой работы высокоскоростного поезда", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Выпускать высокоскоростные поезда в России будет завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Он планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут.
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Олег БелозеровРоссияМоскваСанкт-ПетербургУральские локомотивыРЖДОбщество
 
 
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