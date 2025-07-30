Рейтинг@Mail.ru
Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 30.07.2025 (обновлено: 22:46 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/rossiya-2032477252.html
Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост
Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост - РИА Новости, 30.07.2025
Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост
Российские войска водрузили флаг России на малый Антоновский железнодорожный мост, проходящий через реку Днепр на линии фронта в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:45:00+03:00
2025-07-30T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901672_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_4184707febf69e1d303ea6035be9d6bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг России на малый Антоновский железнодорожный мост, проходящий через реку Днепр на линии фронта в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Херсонское направление. Левый берег. Малый Антоновский железнодорожный мост. Украинские каналы вновь пытаются выдать желаемое за действительное — будто бы на нашем берегу "работают ДРГ". Успокойтесь. На нашем берегу — флаг России и военной разведки. 127 бригада разведки 18 ОА (общевойсковая армия – ред.) водрузила их прямо на мосту", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал видео развевающихся флагов на мосту. "Для тех, кто еще верит в сказки про "контроль над левым берегом", — посмотрите внимательно. Это и есть реальность. А всё, что украинская сторона "высадила", — уже или сгнило, или добито. Больше здесь никого нет. Только наши", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032437882.html
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032420454.html
россия
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901672_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9911323a4dd2ff51899a7d6fae1fd462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепр (река), херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Владимир Сальдо
Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост

Российский войска водрузили триколор на малый Антоновский железнодорожный мост

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг России на малый Антоновский железнодорожный мост, проходящий через реку Днепр на линии фронта в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Херсонское направление. Левый берег. Малый Антоновский железнодорожный мост. Украинские каналы вновь пытаются выдать желаемое за действительное — будто бы на нашем берегу "работают ДРГ". Успокойтесь. На нашем берегу — флаг России и военной разведки. 127 бригада разведки 18 ОА (общевойсковая армия – ред.) водрузила их прямо на мосту", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Снайпер ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Спецоперация, 30 июля: ВСУ за сутки потеряли до 1310 военных
Вчера, 18:13
Губернатор также опубликовал видео развевающихся флагов на мосту.
"Для тех, кто еще верит в сказки про "контроль над левым берегом", — посмотрите внимательно. Это и есть реальность. А всё, что украинская сторона "высадила", — уже или сгнило, или добито. Больше здесь никого нет. Только наши", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2025
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (река)Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала