https://ria.ru/20250730/rossiya-2032477252.html

Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост

Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост - РИА Новости, 30.07.2025

Российские войска водрузили триколор на Антоновский железнодорожный мост

Российские войска водрузили флаг России на малый Антоновский железнодорожный мост, проходящий через реку Днепр на линии фронта в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:45:00+03:00

2025-07-30T22:45:00+03:00

2025-07-30T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг России на малый Антоновский железнодорожный мост, проходящий через реку Днепр на линии фронта в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Херсонское направление. Левый берег. Малый Антоновский железнодорожный мост. Украинские каналы вновь пытаются выдать желаемое за действительное — будто бы на нашем берегу "работают ДРГ". Успокойтесь. На нашем берегу — флаг России и военной разведки. 127 бригада разведки 18 ОА (общевойсковая армия – ред.) водрузила их прямо на мосту", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал видео развевающихся флагов на мосту. "Для тех, кто еще верит в сказки про "контроль над левым берегом", — посмотрите внимательно. Это и есть реальность. А всё, что украинская сторона "высадила", — уже или сгнило, или добито. Больше здесь никого нет. Только наши", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032437882.html

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032420454.html

россия

днепр (река)

херсонская область

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россия, днепр (река), херсонская область , владимир сальдо