https://ria.ru/20250730/rossiya-2032469114.html

Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов

Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов - РИА Новости, 30.07.2025

Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов

Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:06:00+03:00

2025-07-30T21:06:00+03:00

2025-07-30T21:06:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями, сообщает торговое представительство РФ в республике. По данным торгпредства, в Ташкенте состоялась встреча руководства ассоциации "Узтекстильпром" и представителей российских текстильных компаний, вошедшими в состав бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" Росмолодежи. Миссия находится в Узбекистане 29-31 июля. "Отдельное внимание стороны уделили возможному запуску образовательных программ для текстильных фабрик Узбекистана, направленных в том числе на обучение производству одежды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале торгпредства. Эта инициатива была воспринята с большим интересом как актуальное и социально значимое направление, способное объединить усилия специалистов обеих стран, отметили в представительстве. В рамках встречи обсуждались вопросы организации контрактного производства на базе предприятий Узбекистана, поставок тканей для российских производителей, а также перспективы сотрудничества между Росмолодежью и "Узтекстильпромом" в поддержке молодежных инициатив в легкой промышленности. "Участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и разработке совместных проектов", - добавили в торгпредстве.

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