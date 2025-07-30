https://ria.ru/20250730/rossiya-2032469114.html
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов - РИА Новости, 30.07.2025
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов
Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:06:00+03:00
2025-07-30T21:06:00+03:00
2025-07-30T21:06:00+03:00
в мире
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями, сообщает торговое представительство РФ в республике. По данным торгпредства, в Ташкенте состоялась встреча руководства ассоциации "Узтекстильпром" и представителей российских текстильных компаний, вошедшими в состав бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" Росмолодежи. Миссия находится в Узбекистане 29-31 июля. "Отдельное внимание стороны уделили возможному запуску образовательных программ для текстильных фабрик Узбекистана, направленных в том числе на обучение производству одежды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале торгпредства. Эта инициатива была воспринята с большим интересом как актуальное и социально значимое направление, способное объединить усилия специалистов обеих стран, отметили в представительстве. В рамках встречи обсуждались вопросы организации контрактного производства на базе предприятий Узбекистана, поставок тканей для российских производителей, а также перспективы сотрудничества между Росмолодежью и "Узтекстильпромом" в поддержке молодежных инициатив в легкой промышленности. "Участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и разработке совместных проектов", - добавили в торгпредстве.
https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html
https://ria.ru/20250714/ganiev-2029061047.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, узбекистан
В мире, Россия, Узбекистан
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов
Российские компании могут помочь Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов
ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями, сообщает торговое представительство РФ в республике.
По данным торгпредства, в Ташкенте
состоялась встреча руководства ассоциации "Узтекстильпром" и представителей российских текстильных компаний, вошедшими в состав бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" Росмолодежи. Миссия находится в Узбекистане
29-31 июля.
"Отдельное внимание стороны уделили возможному запуску образовательных программ для текстильных фабрик Узбекистана, направленных в том числе на обучение производству одежды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале
торгпредства.
Эта инициатива была воспринята с большим интересом как актуальное и социально значимое направление, способное объединить усилия специалистов обеих стран, отметили в представительстве.
В рамках встречи обсуждались вопросы организации контрактного производства на базе предприятий Узбекистана, поставок тканей для российских производителей, а также перспективы сотрудничества между Росмолодежью и "Узтекстильпромом" в поддержке молодежных инициатив в легкой промышленности.
"Участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и разработке совместных проектов", - добавили в торгпредстве.