Рейтинг@Mail.ru
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rossiya-2032469114.html
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов - РИА Новости, 30.07.2025
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов
Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:06:00+03:00
2025-07-30T21:06:00+03:00
в мире
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями, сообщает торговое представительство РФ в республике. По данным торгпредства, в Ташкенте состоялась встреча руководства ассоциации "Узтекстильпром" и представителей российских текстильных компаний, вошедшими в состав бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" Росмолодежи. Миссия находится в Узбекистане 29-31 июля. "Отдельное внимание стороны уделили возможному запуску образовательных программ для текстильных фабрик Узбекистана, направленных в том числе на обучение производству одежды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале торгпредства. Эта инициатива была воспринята с большим интересом как актуальное и социально значимое направление, способное объединить усилия специалистов обеих стран, отметили в представительстве. В рамках встречи обсуждались вопросы организации контрактного производства на базе предприятий Узбекистана, поставок тканей для российских производителей, а также перспективы сотрудничества между Росмолодежью и "Узтекстильпромом" в поддержке молодежных инициатив в легкой промышленности. "Участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и разработке совместных проектов", - добавили в торгпредстве.
https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html
https://ria.ru/20250714/ganiev-2029061047.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, узбекистан
В мире, Россия, Узбекистан
Россия поможет Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов

Российские компании могут помочь Узбекистану с выпуском одежды для инвалидов

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Текстильные компании из России могут оказать содействие в обучении предприятий в Узбекистане для выпуска одежды для людей с ограниченными возможностями, сообщает торговое представительство РФ в республике.
По данным торгпредства, в Ташкенте состоялась встреча руководства ассоциации "Узтекстильпром" и представителей российских текстильных компаний, вошедшими в состав бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" Росмолодежи. Миссия находится в Узбекистане 29-31 июля.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана
24 июля, 11:42
"Отдельное внимание стороны уделили возможному запуску образовательных программ для текстильных фабрик Узбекистана, направленных в том числе на обучение производству одежды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале торгпредства.
Эта инициатива была воспринята с большим интересом как актуальное и социально значимое направление, способное объединить усилия специалистов обеих стран, отметили в представительстве.
В рамках встречи обсуждались вопросы организации контрактного производства на базе предприятий Узбекистана, поставок тканей для российских производителей, а также перспективы сотрудничества между Росмолодежью и "Узтекстильпромом" в поддержке молодежных инициатив в легкой промышленности.
"Участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и разработке совместных проектов", - добавили в торгпредстве.
Певец Шохрух Ганиев - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Шохрух Ганиев представит Узбекистан на "Интервидении"
14 июля, 16:52
 
В миреРоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала