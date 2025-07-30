https://ria.ru/20250730/rossiya-2032457552.html

Недельная дефляция в России вновь составила 0,05%

Недельная дефляция в России вновь составила 0,05% - РИА Новости, 30.07.2025

Недельная дефляция в России вновь составила 0,05%

Недельная дефляция в России с 22 по 28 июля составила 0,05%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,51%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:58:00+03:00

2025-07-30T19:58:00+03:00

2025-07-30T19:58:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Недельная дефляция в России с 22 по 28 июля составила 0,05%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,51%, сообщил в среду Росстат. "За период с 22 по 28 июля 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,95%, с начала месяца – 100,71%, с начала года – 104,51%", - говорится в публикации статистического ведомства. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе дефляция усилилась и в среднем составила 4,1% после 3,5% неделей ранее. Свекла подешевела на 10%, картофель - на 9,7%, капуста - на 7,4%, морковь - на 6,5%, лук - на 5,2%, помидоры - на 5%, бананы - на 2%, огурцы - на 1,7%. Выросли цены на яблоки - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на свинину - на 0,9%, полукопченые, варено-копченые колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, вареные колбасы и маргарин - на 0,3%, говядину, мясо кур, овощные консервы для детского питания и хлеб - на 0,2%, мороженую рыбу, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, сметану, сыры, вермишель и соль - на 0,1%. Подешевели на отчетной неделе яйца - на 1,1%, баранина, сахар, макаронные изделия и рис - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, творог, чай - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты и щетки - на 0,5%, спички, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, пеленки для новорожденных и хозяйственное мыло - на 0,1%. Снизились цены на туалетную бумагу - на 0,1%. Телевизоры и электропылесосы на неделе с 22 по 28 июля подешевели - на 1,1% и 0,6% соответственно, смартфоны чуть прибавили в цене - 0,1%. Стоимость новых отечественных автомобилей не изменилась, иностранных - снизилась на 0,3%. Бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,6%, нимесулид - на 0,3%, лизобакт, анальгин и пенталгин - на 0,2%, валидол и ренгалин - на 0,1%. Снизились цены на корвалол - на 0,5%, активированный уголь и трекрезан - на 0,1%.

https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html

https://ria.ru/20250723/rosstat-2030945151.html

https://ria.ru/20250718/inflyatsiya-2030058277.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)