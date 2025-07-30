https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html

Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы

Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 30.07.2025

Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы

Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:48:00+03:00

2025-07-30T13:48:00+03:00

2025-07-30T13:53:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

https://ria.ru/20250730/sandu-2032339489.html

кишинев

молдавия

гагаузия

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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул