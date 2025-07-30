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Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 30.07.2025
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13:48 30.07.2025 (обновлено: 13:53 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/rossija-2032352784.html
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 30.07.2025
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы
Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:48:00+03:00
2025-07-30T13:53:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул
Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы

Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии.
Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
"Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Санду выбрала опасную стратегию, считает политолог
Вчера, 13:09
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
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