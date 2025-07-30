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Глава "Роскосмоса" встретился с экипажем Crew Dragon в США

Глава "Роскосмоса" встретился с экипажем Crew Dragon в США - РИА Новости, 30.07.2025

Глава "Роскосмоса" встретился с экипажем Crew Dragon в США

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США встретился с экипажем американского корабля Crew Dragon, в составе которого российский космонавт Олег Платонов, и РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:06:00+03:00

2025-07-30T22:06:00+03:00

2025-07-30T22:06:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в США встретился с экипажем американского корабля Crew Dragon, в составе которого российский космонавт Олег Платонов, и пожелал ему удачи и хорошей работы, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Сегодня глава "Роскосмоса" посетил Космический центр имени Джона Кеннеди, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого в четверг на Международную космическую станцию отправится в свой первый полет россиянин Олег Платонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Платонов представил Баканову своих товарищей по экипажу миссии Crew-11: командира корабля Зину Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии, японского астронавта Кимию Юи.Кардман рассказала главе "Роскосмоса" о значении эмблемы миссии. Три больших звезды символизируют представителей трех стран в составе экипажа – России, Японии и США, а маленькие звезды посвящены детям участников полета.Платонов сообщил, что у экипажа сложились хорошие отношения во время подготовки к полету. По его словам, он, как и весь экипаж, готов к полету."Желаем удачи и хорошей работы, ждем вас обратно. Спасибо вам, пусть все сложится", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Роскосмоса".

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Глава "Роскосмоса" в США встретился с экипажем Crew Dragon 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-30T22:06 true PT0M53S

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