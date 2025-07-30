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Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг - РИА Новости, 30.07.2025
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14:37 30.07.2025 (обновлено: 14:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/reuters-2032374089.html
Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг
Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг - РИА Новости, 30.07.2025
Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:37:00+03:00
2025-07-30T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html
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сирия, россия, в мире
Сирия, Россия, В мире
Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг

Reuters: глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани отправится в Россию в четверг

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг", - говорится в сообщении.
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