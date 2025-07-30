https://ria.ru/20250730/reuters-2032374089.html

Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг

Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг - РИА Новости, 30.07.2025

Reuters: глава МИД Сирии отправится в Россию в четверг

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.07.2025

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2025-07-30T14:37:00+03:00

2025-07-30T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани намерен отправиться в Россию в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250619/peskov-2024052433.html

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